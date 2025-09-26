Oglas
JOVANA JOKSIMOVIĆ ODUŠEVILA U KREACIJI ROBERTA KAVALIJA: Haljina košta 675 evra ali joj stoji kao salivena! (FOTO)

Voditeljka Jovana Joksimović i njen suprug Željko na proslavi 18. rođendana Vuka, sina estradnog menadžera Baneta Obradovića.

1758872491_bane_obradovic_25092025_0199.JPG
Foto: ATA/AA
Poznati estradni menadžer Bane Obradović proslavio je u restoranu "Topčiderac" 18. rođendan svom sinu Vuku, a tim povodom je okupio brojne poznate ličnosti.

Među najzapaženijima su bili pevač Saša Kovačević i njegova devojka Zorana Tasovac, ali i poznati par Željko i Jovana Joksimović, koji su kao i uvek bili veoma elegantni i modno usklađeni.

Voditeljku često imamo prilike da vidimo u upečatljivim mini-haljinama koje dodatno naglašavaju njenu vitku i savršenu liniju što je i ovog puta bio slučaj. 

Haljina koju je Jovana odabrala za večeras čini nam se da je utiskom nadmašila sve prethodne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naime, Jovana Joksimović je za večerašnje slavlje odabrala predivnu Roberto Cavalli mini-haljinu sa visokim izrezom bez rukava.

Kreacija je bila pripijena uz telo i dodatno izdužila voditeljkinu figuru.

Ono što je kod ove haljine bilo upečatljivo jeste print tigrovog oka koji je prožimao celu haljinu i naglasio Jovanin preplanuli ten, a fenomenalnom utisku je dodatno doprinelo i to što je cela kreacija bila izrađena od sitnih šljokica. Ova haljina čija cena iznozi 675 evra ima skriveno zatvaranje sa patentnim zatvaračem na leđima.Ovakav model haljine sa upečatljivim printom i šljokicama pruža moćan i sofisticirani izgled. Uz ovu predivnu haljinu, voditeljka je iskombinovala zlatne sandale sa potpeticom i bež pismo tašnu.

NJen suprug, Željko bio je malo ležernije obučen, ali ju je pratio tonovima.

Pevač se odlučio za belu kombinaciju u vidu majice i pantalona, koje je iskombinovao sa bež jaknom i patikama.

(Glossy)

