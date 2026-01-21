KAPUT PRINCEZE KEJT MIDLTON KOJI JE IDEALAN ZA PRELAZ IZ ZIME U PROLEĆE: Elegantan i bezvremenski (FOTO)

Kejt Midlon je uz samo nekoliko komada jednostavne odeće postigla pravi modni pogodak

Princeza od Velsa često koristi modu kako bi odrazila svoje ciljeve.

Bez obzira da li prisustvuje nekom događaju ili posećuje neku zemlju, Kejt često u svoje odevne kombinacije upliće značajne detalje koji odražavaju tu priliku.

Juče je sa princom Vilijamom posetila Škotsku, a za tu priliku se odlučila za karirani teget kaput i time ponela jedno od njihovih obeležja.

Strukirani kaput midi dužine u klasičnom kariranom dezenu kombinuje nijanse sive i plave, dajući mu moderan, ali bezvremenski karakter. Precizno krojen sa naglašenim ramenima prati liniju tela dok dvoredno kopčanje i široki reveri unose dozu autoriteta i elegancije.

Kaput je stilizovala preko crne rolke, a uz vioke crne čizme od prevrnute kože sa manjom potpeticom, što je njenu figuru učinilo dodatno vitkom.

