KAPUT PRINCEZE KEJT MIDLTON KOJI JE IDEALAN ZA PRELAZ IZ ZIME U PROLEĆE: Elegantan i bezvremenski (FOTO)

Kejt Midlon je uz samo nekoliko komada jednostavne odeće postigla pravi modni pogodak

1768982231_profimedia-1067784454.jpg
Foto: Profimedia
Princeza od Velsa često koristi modu kako bi odrazila svoje ciljeve.

Bez obzira da li prisustvuje nekom događaju ili posećuje neku zemlju, Kejt često u svoje odevne kombinacije upliće značajne detalje koji odražavaju tu priliku.

Juče je sa princom Vilijamom posetila Škotsku, a za tu priliku se odlučila za karirani teget kaput i time ponela jedno od njihovih obeležja. 

Strukirani kaput midi dužine u klasičnom kariranom dezenu kombinuje nijanse sive i plave, dajući mu moderan, ali bezvremenski karakter. Precizno krojen sa naglašenim ramenima prati liniju tela dok dvoredno kopčanje i široki reveri unose dozu autoriteta i elegancije. 

Kaput je stilizovala preko crne rolke, a uz vioke crne čizme od prevrnute kože sa manjom potpeticom, što je njenu figuru učinilo dodatno vitkom. 

