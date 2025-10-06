MEGAN MARKL SE SNIMALA NA MESTU GDE JE POGINULA PRINCEZA DAJANA: Svi su u šoku koliko nema poštovanja!

Megan i dalje oduševljava svojim stilom

Vojvotkinja od Saseksa, Megan Markl, iznenada se pojavila na Nedeljni mode u Parizu u subotu, pružajući podršku svom bliskom prijatelju i renomiranom modnom dizajneru. NJeno prisustvo izazvalo je pravu pometnju među okupljenim zvanicama i medijima, s obzirom na to da se pojavila sama – bez supruga, princa Harija.

Megan je prisustvovala reviji modne kuće Balensijaga, noseći nekoliko kreacija novog kreativnog direktora, Pjerpaola Pičolija. Prema rečima njenog portparola, vojvotkinja je odlučila da putuje preko Atlantika kako bi podržala Pičolijevo novo profesionalno poglavlje.

“Tokom godina, vojvotkinja je nosila brojne modele koje je kreirao Pjerpaolo. NJihova saradnja uključivala je kreacije za važne trenutke na svetskoj sceni. Megan oduvek ceni njegovu pažnju prema detaljima i modernu eleganciju – ni večeras nije bilo drugačije”, istakao je portparol.

Za ovu priliku, Megan je odabrala impresivnu crnu dugu haljinu koja je njenom prisustvu dala gotovo mitski izgled – mnogi su komentarisali da je podsećala na boginju, sa savršenim krojem koji je isticao figuru, dok je tkanina nežno padala u elegantnim naborima. Kosu je nosila u sofisticiranoj punđi, dok je minimalistički nakit dopunjavao glamurozan, ali nenametljiv stajling.

Foto: Profimedia

Ovo je Meganina prva poseta Nedelji mode u Parizu nakon više od deset godina, a njen dolazak izazvao je buru komentara na društvenim mrežama. Mnogi su pohvalili njen izbor stajlinga i harizmu, dok su mediji naglašavali koliko je vojvotkinja i dalje u centru pažnje čak i godinama nakon što se povukla iz aktivnog života britanske kraljevske porodice.

U javnost je istog dana procureo video snimak Megan Markl u limuzini, gde odmara noge dok se automobil kreće kroz Pariz — vrlo blizu tunela Pont de l’Alma, mesta gde je 1997. preminula princeza Dajana.

Harry could take a dim view of Meghan's Diana crash tunnel video https://t.co/gZETPmaxA8 via @DailyMail — 🌻 maria montessori 🌻🍅🍅🍅🍅🍅 (@boxmontessori) October 6, 2025

Snimak je izazvao lavinu kritika na mrežama, gde su mnogi korisnici ocenili ponašanje kao “neosetljivo” i “šokantno”.

Neki su sugerisali da Megan možda nije bila svesna blizine značajnog mesta za princa Harija— mesta gde je njegova majka doživela saobraćajnu nesreću i preminula nešto kasnije.

Kraljevski komentator Ričard Ficvilijams je za Daily Mail izjavio da je snimak "potpuno neshvatljiv", "krajnje glup" i "nesenzibilan preko svake mere".

- Ne razumem šta joj je bilo na pameti – zapravo, očigledno nije razmišljala. Nijedan savetnik ne bi preporučio nešto toliko čudno - izjavio je.

- Siguran sam da nije želela da uvredi nikoga, ali to je nesenzibilno preko svake mere. Potpuno izostanak promišljanja - rekao je i dodao:

- Dajanina smrt je tragedija koja je obeležila veliki deo Harijevog života i teško mi je da zamislim da bi mu ovo bilo imalo primereno.-

Korisnici društvenih mreža su išli malo dalje i bili ektstremniji u komentarima, pa su Megan Markl nazvali "američkim psihopatom".

"Ako je vožnja ka mestu smrti princeze Dajane poruka princu Vilijamu, onda je Megan Markl đavo", napisao je jedan korisnik mreže X.

Neki su sigurni da je ovim Megan Markl dokazala "svoju psihozu" i da je "demon", ali među malobrojnima su oni koji u ovome nisu videli ništa sporno.

Tunel Pont de l’Alma u Parizu je simbol tragedije prinecez Dajane i čudno je to što je Megan toga u tom trenutku nije bila svesna, pa se mnogi pitaju da li je želela da provocira javnost ili je to nenamerna greška koja joj se obila o glavu.

(Stil/Magazin Novosti)

