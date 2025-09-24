Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

MOĆNO IZDANJE MELANIJE TRAMP: Kada je ona ušetala, niko više nije gledao u Trampa! (FOTO)

Možda je predsednik Amerike bio glavna "zvezda" Generalne skupštine UN, ali je njegova prva dama uspela da mu ukrade šou bar na trenutak.

1758704087_profimedia-1039635788.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Donald Tramp održao je zapaljiv govor u sedištu Ujedinjenih nacija u NJujorku, gde je stigao u društvu svoje supruge Melanije Tramp.

Predsednik i prva dama Amerike ponovo su, kao i po sletanju u Englesku prošle nedelje, stigli držeći se za ruke, što deluje kao stvar dogovora pre nego spontan gest, a u svakom slučaju je Melanija skrenula pažnju čak i sa svog kontroverznog supruga čim se pojavila u zgradi UN.

Foto: Profimedia

Doduše, jednako kao njenom stilu priča se o tome što su pokretne stepenice počele da rade iste sekunde kad su Trampovi stali na njih, što je Melanija rešila tako što je samo nastavila da hoda.

Ispod efektnog sakoa koji naglašava ramena ponela je košulju boje karamele, a sve je upotpunila belim salonkama s tankim i visokim štiklama.

Foto: Profimedia

Melanija je, inače, na marginama godišnje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pokrenula inicijativu “Zajedničko negovanje budućnosti”, čiji je cilj poboljšanje dobrobiti dece kroz promociju obrazovanja, inovacija i tehnologije.

(Glossy)

BONUS VIDEO:

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas