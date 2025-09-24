MOĆNO IZDANJE MELANIJE TRAMP: Kada je ona ušetala, niko više nije gledao u Trampa! (FOTO)

Možda je predsednik Amerike bio glavna "zvezda" Generalne skupštine UN, ali je njegova prva dama uspela da mu ukrade šou bar na trenutak.

Donald Tramp održao je zapaljiv govor u sedištu Ujedinjenih nacija u NJujorku, gde je stigao u društvu svoje supruge Melanije Tramp.

Predsednik i prva dama Amerike ponovo su, kao i po sletanju u Englesku prošle nedelje, stigli držeći se za ruke, što deluje kao stvar dogovora pre nego spontan gest, a u svakom slučaju je Melanija skrenula pažnju čak i sa svog kontroverznog supruga čim se pojavila u zgradi UN.

Doduše, jednako kao njenom stilu priča se o tome što su pokretne stepenice počele da rade iste sekunde kad su Trampovi stali na njih, što je Melanija rešila tako što je samo nastavila da hoda.

Ispod efektnog sakoa koji naglašava ramena ponela je košulju boje karamele, a sve je upotpunila belim salonkama s tankim i visokim štiklama.

Melanija je, inače, na marginama godišnje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pokrenula inicijativu “Zajedničko negovanje budućnosti”, čiji je cilj poboljšanje dobrobiti dece kroz promociju obrazovanja, inovacija i tehnologije.

