NIKO JOJ NE BI DAO 55. GODINA: Pogledajte kako danas izgleda legendarna Klaudija Šifer

U avgustu je napunila 55. godina, a te godine Klaudiji Šifer niko ne bi dao... NJena linija još uvek je besprekorna, a o lepoti da i ne pričamo

1759824962_profimedia-1043756878.jpg
Foto: Profimedia
Klaudija Šifer još jednom je pokazala zašto je i danas sinonim za bezvremensku eleganciju i prirodnu lepotu. Iako je napunila 55 godina, slavna Nemica izgleda besprekorno: lice joj zrači svežinom, dok vitka linija i nepogrešiv stil podsećaju na dane kada je vladala svetskim modnim pistama.

Na modnoj reviji brenda Chloé tokom Nedelje mode u Parizu, Klaudija je bila zvezda prvog reda.

@voguegermany #claudiaschiffer at the @Chloe Spring/Summer 2026 show in Paris. #voguegermany #parisfashionweek #supermodel #claudia ♬ dance the night away sped - speed..cafex🎧

Inače, Klaudija, koja je već više od dve decenije u srećnom braku s britanskim rediteljem Metjuom Vonom, nedavno je iznenadila javnost i poslovnim potezom van modnih pisti. Par je postao manjinski deoničar londonskog fudbalskog kluba Brentford FC, kroz svoju produkcijsku kuću MARV.

Inače, u maju je legendarna nemačka manekenka predstavlja capsule kolekciju 'Chloé à la Plage' za leto 2025, koju potpisuje nova kreativna direktorka brenda Čemena Kamali, i tako pokazala da je Chloé brend u koji ima poverenja.

