NIKO JOJ NE BI DAO 55. GODINA: Pogledajte kako danas izgleda legendarna Klaudija Šifer

Klaudija Šifer još jednom je pokazala zašto je i danas sinonim za bezvremensku eleganciju i prirodnu lepotu. Iako je napunila 55 godina, slavna Nemica izgleda besprekorno: lice joj zrači svežinom, dok vitka linija i nepogrešiv stil podsećaju na dane kada je vladala svetskim modnim pistama.

Na modnoj reviji brenda Chloé tokom Nedelje mode u Parizu, Klaudija je bila zvezda prvog reda.

Inače, Klaudija, koja je već više od dve decenije u srećnom braku s britanskim rediteljem Metjuom Vonom, nedavno je iznenadila javnost i poslovnim potezom van modnih pisti. Par je postao manjinski deoničar londonskog fudbalskog kluba Brentford FC, kroz svoju produkcijsku kuću MARV.

Inače, u maju je legendarna nemačka manekenka predstavlja capsule kolekciju 'Chloé à la Plage' za leto 2025, koju potpisuje nova kreativna direktorka brenda Čemena Kamali, i tako pokazala da je Chloé brend u koji ima poverenja.

