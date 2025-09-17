OKRŠAJ STILA KEJT MIDLTON I MELANIJE TRAMP: Britanska elegancija naspram američkog glamura (FOTO)

Princeza i princ od Velsa, Kejt Midlton i Vilijam, dočekali su predsednika Amerike, Donalda Trampa, i prvi damu, Melaniju Tramp, u zamku Vindzor u Berkširu, prvog dana njihove druge zvanične državne posete Velikoj Britaniji

Pažnja modnog sveta je od Melanijinog sletanja na britansko tlo bila usmerena na to šta je odabrala kao modne kombinacije za događaje koje će pratiti svet. Obe dame odabrale su elegantne i formalne kombinacije odeće kako im položaji i nalažu, ali u potpuno različitim tonovima i pristupima modi.

Kejt nosi kaput-haljinu u tamnobordo nijansi, koja je i ove sezone među najpopularnijim nijansama. Prema protokolu ju je upotpunila odgovarajućim šeširom, tačnije tokom, malom tašnom u sličnom tonu haljine i salonkama visoke potpetice koje su je učinile još vitkijom.

Prva dama Amerike je sa druge strane bila u crnom. Nosila je sako sa duplim kopčanjem koji naglašava struk i suknju ispod kolena čiji jednostavni kroj daje elegantan prizvuk. Poseban akcenat je stavila na šešir u burgundi nijansi, koji razbila ozbiljnost njenog izgleda, daje joj glamurozni trenutak, a u isto vreme je time ispoštovala protokol oblačenja.

Foto: profimedia

Dok su koračali travnjakom Vindzora, vide se jasna razlika dva para u protokolu i javnom imidžu. Donald Tramp i Melanija su se sve vreme držali za ruke izgledajući blisko, dok su sa druge strane Kejt i Vilijam na distanci koja je deo njihovog kraljevskog protokola.

