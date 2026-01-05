NAPOKON PRIRODNA LEPOTA NA CRVENOM TEPIHU: Glumica pokazala kako izgleda normalno žensko telo bez isrcpljujućih dijeta, vežbanja, botoksa i operacija

Na dodeli filmskih nagrada po izboru kritičara sinoć je Ela Faning odnela nezvaničnu titulu najbolje obučene žene Holivuda

Crveni tepih na dodeli filmskih nagrada po izboru kritičara sinoć je vrvio od prelepih toaleti, moderno obučenih dama, upeglanih lica, perfektne šminke. Ali jedna žena se izdvojila u masi savršenih dama - Ela Faning.

Dvadesetsedmogodišnja glumica došla je obučena u zlatnu vintidž Ralf Loren haljinu iz 2003. godine, sa dramatičnim izrezom u području dekoltea.

Haljina koja je imala zadatak da prikaže tečno zlato pripijala se uz telo mlade glumice koja je pokazala kako izgleda prava žena bez ekstremnih dijeta, iscrpljujućih vežbi i hirurških intervencija.

Uz ovu haljinu, Ela je nosila puštenu talasastu kosu, i nakit Kartije.

Pored Ele, najbolje obučena zvezda bila je Arijana Grande u nežno ružičastoj haljini Alberta Feretija, koja je imala providnu čipku stvarajući čaroban izgled kod glumice i pevačice.

Kako godine prolaze, Džesika Bil se ističe svojim telom, ali i modnim izborom. Tako je bilo i ovaj put kada je svoja zategnuta leđa pokazala u crnoj, pozlaćenoj haljni sa širokim donjim delom.

(Stil)

