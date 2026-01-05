Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

NAPOKON PRIRODNA LEPOTA NA CRVENOM TEPIHU: Glumica pokazala kako izgleda normalno žensko telo bez isrcpljujućih dijeta, vežbanja, botoksa i operacija

Na dodeli filmskih nagrada po izboru kritičara sinoć je Ela Faning odnela nezvaničnu titulu najbolje obučene žene Holivuda

1767600489_profimedia-1063408481.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Crveni tepih na dodeli filmskih nagrada po izboru kritičara sinoć je vrvio od prelepih toaleti, moderno obučenih dama, upeglanih lica, perfektne šminke. Ali jedna žena se izdvojila u masi savršenih dama - Ela Faning.

Dvadesetsedmogodišnja glumica došla je obučena u zlatnu vintidž Ralf Loren haljinu iz 2003. godine, sa dramatičnim izrezom u području dekoltea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Just Jared (@justjared)

Haljina koja je imala zadatak da prikaže tečno zlato pripijala se uz telo mlade glumice koja je pokazala kako izgleda prava žena bez ekstremnih dijeta, iscrpljujućih vežbi i hirurških intervencija. 

Uz ovu haljinu, Ela je nosila puštenu talasastu kosu, i nakit Kartije.

Pored Ele, najbolje obučena zvezda bila je Arijana Grande u nežno ružičastoj haljini Alberta Feretija, koja je imala providnu čipku stvarajući čaroban izgled kod glumice i pevačice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Just Jared (@justjared)

Kako godine prolaze, Džesika Bil se ističe svojim telom, ali i modnim izborom. Tako je bilo i ovaj put kada je svoja zategnuta leđa pokazala u crnoj, pozlaćenoj haljni sa širokim donjim delom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Just Jared (@justjared)

(Stil)

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 2
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas