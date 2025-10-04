ŠTA SAVETUJE FRIZER VIKTORIJE BEKAM? "Najveća greška koju žene u pedesetim godinama mogu da naprave..."

Frizer i stilista Džoš Vud se godinama brine o kosi Viktorije Bekam, a sada ima savet za sve dame

Nekada pevačica, a danas uspešna modna dizajnerka, Viktorija Bekam, je tokom decenija u javnom životu dobro poznata po svojoj smeđoj kosi. Sada ju je osvežila još bogatijim tonovima čokoladne boje, a iza svega stoji njen stilista i frizer Džoš Vud. On je sada za Hello objasnio čime se vodio kada je u pitanju jesenja boja kose i koje su to greške koje žene prave prilikom izbora farbe.

- Kako je došla jesen, želeo sam da Viktorijina kosa izgleda luksuznije i bogatije. Već je imala sjajnu prirodnu boju i pramenove. Da bih postigao njen izgled, koristio sam sjajeve da bih tonirao vrhove i istakao njen prirodni sjaj. Čokolada je neutralnija smeđa boja kose; nije topla kao kesten, niti hladna kao dimljena, ali prelepa, baršunasta čokoladno smeđa laska svim tonovima kože.

Džos kaže da žene u srednjim godinama prave grešku sa izborom boje jer se odlučuju za previše tamne nijanse.

- Najveća greška koju žene u pedesetim godinama mogu da naprave jeste da previše potamne kosu, što može da učini da izgledate starije. Uvek je najbolje da razgovarate sa svojim koloristom o nijansi koja dopunjuje vaš ten i način života. Izbegavajte preskakanje održavanja, zaštite od toplote i regeneracije, jer to može da potupi vašu boju i ošteti kosu tokom vremena - savetuje on prenosi britanski Hello.

