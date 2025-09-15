ZOVU JE MERILIN MONRO 21. VEKA, A KADA SE POJAVILA SVI OSTALI BEZ TEKSTA: Obukla običnu haljinu za crveni tepih, o jednom detalju svi pričaju!

Skarlet Johanson u najjednostavnijoj haljini sa Emi nagrada potpuno podelila javnost

Smatra se jednom od najlepših glumica na svetskoj javnoj sceni. Po lepoti i harizmi porede je sa Merilin Monro, i takvi komplimenti su neosporni, pa su još jači kada se udruže sa njenim talentom. Glumica Skarlet Johanson bila je među brojnim poznatim gošćama na sinoćnoj dodeli Emi nagrada (Primetime Emmy awards) u Los Anđelesu. Da li će vam se dopasti njeno modno izdanje?

Skarlet Johanson je na crvenom tepihu Emi nagrada bila sa svojim suprugom, komičarem Kolinom Džostom. Ovaj glumac pozirao je u klasičnom smokingu, dok je njegova supruga, holivudska zvezda, izabrala najjednostavniju haljinu koja prati liniju tela, sa top izrezom.

Jednostavno izdanje upotpunila je minđušama i to je bilo sve što je ponela od nakita. Frizura je delovala nedovršeno odnosno potpuno ležerna, što je pretpostavljamo i bio cilj njenih frizera, ali je upravo taj detalj kao i nesavršena šminka nekima zasmetao.

Na društvebnim mrežama ističu da je Skarlet Johanson "primer čiste harizme", ali se pitaju "čemu ovakvo izdanje". Komentarišu da je nedostajalo još raskoši i da je izgledala čak i nedoterano na gala svečanosti.

Ti detalji koji se kritikuju, kao što rekosmo, svakako nisu bili slučajnost. Namera je bila da se izgleda jednostavno i da se ležernost pomeša sa elegancijom da se tako dobije još veća doza glamura, ona koja zalazi na polje modnog šika.

Naravno, ima i onih kojima se dopada sinoćni stajling merilin Monro 21. veka. NJima se upravo sviđa ta "neobaveznost" u stilu koja kontrira strogo svečanim modnim izdanjima, kakvih je bilo na sinoćnoj dodeli Emi nagrada gde su trijumfovale ove serije i glumci.

Reakcije su podeljene,a trebalo bi samo zamisliti kako bi Skarlet Johanson izgledala sa raskošnijom frizurom, na primer sa romantično uvijenim pramenovima, u stilu starog holivudskog glamura, sa jačom šminkom i dodatnim nakitom, pa dati odgovor na pitanje da li je glumica napravila modni kiks ili ne.

(Blic Žena)