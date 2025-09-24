Oglas
DEMI MUR U ZLATU OD GLAVE DO PETE: Glumica došla na Nedelju mode u Milanu i ukrala svu pažnju! (FOTO)

Demi Mur bila je glavna zvezda na reviji modne kuće Gucci na glamuroznoj Nedelji mode u Milanu.

Foto: Profimedia
Nedavno je završena Nedelja mode u NJujorku, a najnoviji trendovi sele se na na drugi kontinent i drugu pozornicu, u kolevci mode. Počela je Nedelja mode u Milanu, koja je otvorena glamuroznom večeri na kojoj su se okupile brojne slavne zvezde, među kojima i glumica Demi Mur. 

Upravo na ovom događaju Demi Mur je još jednom dokazala da je ikona stila, iako nas poslednjih meseci baš ni jednom nije razočarala. Zablistala je u raskošnoj zlatnoj haljini koja obiluje ručno rađenim detaljima i na prvi pogled zaista privlači svu pažnju i izaziva divljenje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Brad Goreski (@bradgoreski)

Zbog ispunjenosti šljokicama i perlicama čini se da doslovno svetli, a radi se o veoma jednostavnom kroju haljine koju je Demi Mur dostojanstveno nosila.

Maksi haljina koja se vuče po podu naglašava vitku figuru slavne glumice i iako se na prvi pogled čini da je "zakopčana od glave do pete", zadnji deo haljine ima diskretno otvorena leđa, ali to ne narušava njenu eleganciju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Şamdan Plus (@samdanplus)

Još jedan detalj koji modni stručnjaci nisu propustili jesu cipele savršeno usklađene sa haljinom - identičnih aplikacija, pažljivo odabrane kako bi upotpunile kompletan utisak.

Holivudska zvezda je ostala verna prepoznatljivoj frizuri - dugoj, puštenoj kosi u opuštenim talasima, te minimalnom nakitu kako bi haljina bila u prvom planu.

I dokazala je da prati modu, ali i da neguje klasičan koliko i moderan stil. 

(Super žena)

