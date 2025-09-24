NEPOZNATI DETALJI TITOVOG VENČANJA: Osvanuo venčani list Josipa i Jovanke Broz (FOTO)

PRE nego što je stupio u brak s Jovankom Budisavljević, doživotni jugoslovenski predsednik Josip Broz Tito ženio se tri puta i imao je bezbroj ljubavnica. Iako je važio da, donekle, ženskaroša, mnogi su bili iznenađeni kada je otkriveno da se u tajnosti oženio i da je njegova mlada više nego upola mlađa od njega.

Dok je njihov kasniji život bio obeležen glamurom i svečanim prijemima, u Josip i Jovanka Broz su u brak ušli znatno tiše. Malo je poznato da se par venčao tajno 15. aprila 1952. godine, nedaleko od Iloka.

Iločani su kasnije pričali da je bila u pitanju intimna ceremonija u u Titovoj vili "Dunavki" na Pajzošu, između Šarengrada, Bapske i Iloka. Kasnije je u službenim knjigama brak zaveden u Šarengradu.

Nije poznato ko je sve prisustvovao venčanju, ali se veruje da je sve bilo organizovano za najuži krug.

- Znali smo da je tamo bilo to venčanje, ali ga se ne sećamo. Ipak smo mi tamo počeli kasnije da radimo. Radili smo svoj posao i nismo nikad nikoga ništa pitali o njemu. Znam samo da nigde u kući nisu bile postavljene bilo kakve fotografije koje bi podsećale na to venčanje, ispričala je godinama kasnije Rozalija Džalto, koja je radila u "Dunavki" sa suprugom Mijom.

Ona se u jednom razgovoru za medije prisetila raskoši ovog zdanja, koje je sadržalo i vinoteku sa više od 2.000 boca vina, i bilo okruženo heliodromom, lovačkim kućama, vinogradom, šumama...

Ona se Brozovih sećala kao ljubaznih ljudi koji su se lepo ophodili prema zaposlenima, iako nisu imali mnogo prilika za ćaskanje. Ipak, predsednik bi ih uvek pozdravio i pitao za zdravlje, a najradije je provodio vreme u razgovoru i šalama s Jovankom.

Vest da se Josip Broz oženio, i to u 60. godini, odjeknula je kako u jugoslovenskim, tako i u svetskim medijima. Za to se saznalo tek nakon što je su novinari dobili pozivnice za prijem u čast visokom gostu iz Velike Britanije, kada su se Jovanka i Tito prvi put pojavili kao bračni par.

- Na prijemu koji je priređen u čast britanskog ministra inostranih poslova Idna u Belom dvoru maršal Tito bio je obučen u belu uniformu sa zlatnim oznakama čina. NJegova supruga, lepa preplanula brineta, imala je na sebi haljinu od bordo satena. Maršal i supruga primili su goste u predvorju Dvora, bivšoj rezidenciji princa Pavla. Izlazeći prvi put pred strance, gospođa Broz nosila je o vratu zlatnu ogrlicu, dok je na haljini imala broš sa dijamantima. Crne kose okruživale su njen lik i bile začešljane u vidu punđe, pisao je tada Rojters.

Vilijamu Gejlmoru, novinaru njujorškog lista "Dejli kompas" posebno je bila zanimljiva razlika u godinama između Brozovih, iako je nije doživljavao kao preveliko iznenađenje.

- Vest da je maršal Tito, u svojoj 60. godini uzeo nevestu od 28 godina, Jovanku Budisavljević, možda je za mnoge iznenađujuća. Budući da sam se s njima upoznao i dugo razgovarao, ja nisam nimalo iznenađen.Josip Broz Tito, bez obzira na ulogu koju igra na međunarodnoj pozornici i na njegov dramatičan uspon na vlast, jedan je od najimpresivnijih ljudi koje sam ikada sreo. Ja mogu sasvim da razumem što jedna mlada žena, 32 godine mlađa od njega, nalazi da je on veoma privlačni primer vladalačke virilnosti nasuprot njegovih 60 godina.Čak i njegovi neprijatelji priznaju da je on čovek magnetske snage, sa očima koje su blage i proročke i širokim ramenima ispod plavosede, grivaste kose. On se lako smeje i ima mekan somotast osmeh. Tito je ličnost koja može da inspiriše ljude i privuče žene, napisao je on.

Rojters je novu suprugu jugoslovenskog maršala opisivao kao atraktivnu ženu i naglasio da su Broz i ona slične visine.

- Jugoslovenska direkcija za informacije stavila je danas na raspolaganje prve slike gospođe Jovanke Broz, supruge maršala Tita. Kao što se vidi na snimcima, to je crnomanjasta žena, lepa i dobro građena. Na jednoj fotografiji vidi se kako šeta kraj jezera sa maršalom Titom i njegovim devetogodišnjim sinom od bivše žene, Aleksandrom. Gospođa Broz je približno istog rasta kao i maršal koji je visok nepunih pet stopa i šest palaca, navela je ova agencija.

