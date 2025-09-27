Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

NIJANSA BELE BOJE KOJU NIKADA NE TREBA DA BIRATE ZA STAN: Dizajneri enterijera je baš ne vole

Ako planirate krečenje, zaboravite na hladne bele zidove - oni više nisu sinonim za čist prostor, već za sterilnu atmosferu bez duše.

1758967786_shutterstock_2471000477-1-.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

Tako tvrdi Marija Tobin, nagrađivana dizajnerka enterijera iz Irske, koja je na TikToku objavila viralni video sa jasnom porukom:

- Prestanite da koristite plavičaste bele tonove - zbog njih vam dom izgleda hladno, ravno i kao bolnica.

U videu koji je prikupio preko 16.000 pregleda, Marija sedi u sobi okrečenoj toplim, kremastim nijansama, i objašnjava zašto je vreme da se oprostimo od tzv. "tamnih belih" tonova - onih sa plavim ili sivim podtonom koji, kako kaže, "nikada ne funkcionišu u domu".

- Mislila sam da smo već prošli tu fazu. Ali i dalje viđam domove okrečene ovom bojom i rezultat je uvek isti - prostor izgleda hladno, prazno, bez topline.

U Irskoj, gde su sivi dani i slabo prirodno svetlo česta pojava, to je posebno izraženo. Zato insistira na toplim belim tonovima koji imaju žućkaste, bež ili kremaste podtonove.

- Topli beli tonovi ostavljaju utisak udobnosti. Koristim ih godinama, neki su noviji, ali svi su provereni i daju rezultate.

Video je izazvao lavinu komentara. Neki su se složili, drugi branili pravo na lični izbor.

Jedna tiktokerka je pitala: "Da li bela sa žutim podtonom može da prođe?" Dizajnerka je odgovorila: "Da, odlična je! Samo pazite da ne bude previše žuta."

Šta da radite ako ste već okrečili zidove hladnom belom bojom?

Ako ste već koristili plavičastu belu, ne očajavajte. Dodajte toplije teksture: drvo, bež tekstil, zlatne ili bronzane detalje. Ili razmislite o prebojavanjima ključnih zidova u toplije nijanse koje će „omekšati“ prostor. Bela nije samo bela. U enterijeru, nijanse znače sve i mogu da ostave utisak doma koji "greje" i prostora koji "hladi".

(Lepa i srećna)

BONUS VIDEO


Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas