PRVA FOTOGRAFIJA MILICE MANDIĆ SA NASLEDNICOM: Nasmejana pozirala u miniću samo 15 dana posle porođaja (FOTO)

Milica Mandić, poznata sportistkinja, porodila se 9. septembra i na svet donela devojčicu kojoj su dali ime Irina.

1758717265_Foto-Milica-Mandic.jpg
Foto: ATA images/ D.M./ Printscreen/ Instagram - mandic_milica
Milica Mandić je sada krenula u šetnju sa naslednicom, a u liftu je opalila selfi dok ju je držala u naručju.

Na sebi je imala bež haljinicu sa karnerima, dok je na licu nosila crne naočare za sunce i osmeh nije skidala sa lica.

Foto: Printscreen/ Instagram - mandic_milica

Ljubavna priča Milice i Marka

Milica Mandić je u emisiji "Balkanskom ulicom" pričala o ljubavi sa mužem.

- Marko je došao u tekvondo klub zbog mene. On trenira taj sport od 2008, kada nisam ni znala šta je tekvondo. Uvek priča kako je došao i video mene i to mu je bio šok, jer sam ja baš tada osvojila medalju u Londonu. Tu nas je moj trener Gale upoznao - prisetila se Milica.

- Za mene je on bio dečko koji je fin i kulturan i lep, ali nisam razmišljala o njemu kao o nekome u koga bih mogla da se zaljubim. To je prosto bio period kad mi je sve bilo novo, nisam znala šta hoću, jer sam odjednom od anonimusa postala popularna. Tako da nisam obraćala pažnju na taj segment svog života. Ali on je bio uporan, stalno me je zvao da izađemo i ubrzo sam videla da je on pravi dečko za mene po svemu - rekla je Milica.

(Blic)

