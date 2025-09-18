Oglas
STRAH OD SMRTI: Senka koja prati čoveka

Smrt je jedina izvesnost u životu, a ipak ostaje najveća tajna. Upravo u tome leži i koren straha od smrti – u susretu sa nepoznatim, u suočavanju sa granicom koju naš um ne ume da pređe.

1758206155_310b992c35bdcb44268e670857c87185c21e7739.jpg
Foto: Shutterstock
Strah od smrti nije samo biološki instinkt za preživljavanjem. On je i plod naše svesti. Čovek zna da je smrtan, za razliku od drugih živih bića, i ta svest stvara teskobu. Psiholozi kažu da je upravo taj strah izvor mnogih naših težnji – od građenja karijere i porodice, do stvaranja umetničkih dela i duhovnih traganja.

 

Lice straha u svakodnevici

Strah od smrti retko je direktan. Češće se ispoljava kroz anksioznost, kroz strah od bolesti, starenja ili gubitka kontrole. Ponekad se javlja kao izbegavanje razgovora o smrti, ili kao opsesivna potreba da se sve drži pod kontrolom.

 

Duhovna dimenzija

U mnogim religijama smrt nije kraj, već prolaz u novo postojanje. Hrišćanstvo govori o vaskrsenju, budizam o novom ciklusu rađanja, a mnoge mističke tradicije vide smrt kao „prelazni prag“. Za verujućeg čoveka, prihvatanje smrti često znači i prihvatanje da život ima dublji smisao od onoga što vidimo.

 

Kako se suočiti sa strahom?

• Razgovor: Otvoreno govoriti o smrti, umesto da je gurnemo pod tepih, može smanjiti njenu moć.

• Svest o sadašnjem trenutku: Praktikovanje pažljivosti i života „ovde i sada“ pomaže da se manje plašimo budućnosti.

• Stvaranje i ljubav: Kada gradimo odnose, stvaramo dela ili činimo dobro drugima, ostavljamo trag koji nadživljava naše telo.

• Duhovna praksa: Molitva, meditacija ili unutrašnji rad mogu doneti mir i osećaj da smrt nije kraj, već promena.

Strah od smrti je senka koju svi nosimo, ali upravo ona nas podseća da cenimo život. Kada prihvatimo sopstvenu prolaznost, svaki trenutak postaje dragocen, a svaki dah poklon.

