TRAGIČNA SUDBINA SRPSKE DIVE: Rođena u imućnoj porodici, a umrla zaboravljena i siromašna

Iako je bila jedno od prepoznatljivih lica jugoslovenske televizije i filma, glumica Živka Matić završila je svoj život u tišini, daleko od svetla pozornice i slave.

Živka Matić rođena je 1923. godine u Požarevcu, u bogatoj porodici koja je ostavila dubok trag u istoriji grada – njen otac je bio među prvima koji su imali automobil i zaslužan za elektrifikaciju Požarevca – Živka je već u ranom detinjstvu ostala siroče. Usvojio ju je bankarski činovnik, a sudbina ju je vodila put scene, gde je ostavila neizbrisiv trag. Širu publiku osvojila je ulogama u televizijskim serijama koje su se i danas upamtile, poput „LJubavi na seoski način” i „Građana sela Luga”. Upravo za ovu poslednju dobila je nagradu za partnersku igru sa Batom Živojinovićem, a njen glumački opus obuhvatao je i brojna filmska i dramska ostvarenja.

Ipak, iza kulisa slave krila se drugačija stvarnost. Živka je život završila 1998. godine u rodnom Požarevcu, u svojoj 75. godini, bez porodice i podrške. Zaboravljena od javnosti i kolega, proživela je poslednje dane u velikoj oskudici, gotovo kao beskućnica.

Slika njenog skromnog groba i danas budi tugu i podsećanje na glumicu čija je umetnost nekada ispunjavala domove i radovala gledaoce širom zemlje.

Sudbina Živke Matić ostaje opomena o prolaznosti slave i surovosti zaborava, čak i za one koji su svojim talentom obeležili čitavu epohu.