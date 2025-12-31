ŠAMAR KOJI JE ŠOKIRAO PLANETU, PRELJUBNICI NA KONCERTU, REPER IZA REŠETAKA, SUĐENJE U HOLIVUDU: Ovo su najveći skandali koji su obeležili 2025. godinu!

Svetski skandali koji su obeležili 2025. godinu.

Ni ova odlazeća 2025. godina nije mogla da prođe bez skandala o kojima će se dugo pričati. Neki od njih su zasigurno obeležili ovu godinu, zbog čega smo se prisetili o čemu su društvene mreže najviše "brujale".

Afera Koldplej

Verovatno se svi na internetu mogu složiti da je ovaj snimak sa koncerta grupe Koldplej bio najveći hit godine. Ako se neko ne seća, podsetićemo da je popularni bend tokom svoje turneje u julu nastupio u Bostonu. Tokom koncerta su imali segment u kojem se prikazuju obožavaoci dok frontmen Kris Martin razgovara sa njima.

Endi Bajron, osnivač i izvršni direktor kompanije Astronomer, imao je tu (ne)sreću da ga je "kiss-cam" uhvatila upravo među 70 hiljada ljudi u masi. On je na koncert poveo svoju šeficu kadrovske službe, Kristin Kabot, koju je grlio, a čim se kamera pojavila, počeli su da se skrivaju. Viralni video se proširio društvenim mrežama brzinom munje, a ozloglašeni par ljubavnika dobio je otkaz na poslu. Kabot je nedavno otkrila kako joj je od tog incidenta život postao noćna mora.

Extra-Marital affair Got Caught during Coldplay Concert (Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts.)

pic.twitter.com/IbvnXGSf9h — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 17, 2025

Farmerke Sidni Svini

Jul je očigledno bio centar dva najveća skandala ove godine. Sidni Svini, glumica koja je poslednjih par godina često u centru medijske pažnje, snimila je reklamu za "American Eagle", tačnije za njihove farmerke, što je izazvalo žestoku kontroverzu na društvenim mrežama. Do te mere da joj je karijera krenula nizbrdo nakon te reklame, a njen film "Christy" je doživeo gubitak na bioskopskim blagajnama. Reklama se našla na meti kritika zbog slogana "Sydney Sweeney has great jeans" (Sidni Svini ima sjajne farmerke), koji se poigrava rečima "jeans" (džins, farmerke) i "genes" (geni). Slogan je mnoge naveo na razmišljanje o genetici plavokose i plavooke žene, nakon čega su brend i glumicu optužili za promovisanje eugenike i nacističke propagande. Reklamu je podržao predsednik Donald Tramp nakon što se otkrilo da je Sidni registrovana republikanka, a ona se o svemu tek nedavno oglasila: "Snimila sam reklamu za farmerke. Mislim, reakcije su definitivno bile iznenađenje, ali ja obožavam farmerke. Bukvalno sam u farmerkama i majici svaki dan svog života."

Skandal na Mis Univerzuma

Takmičenje održano u novembru bilo je obavijeno kontroverzama. Na 74. izdanju izbora pobedila je Fatima Boš (25), predstavnica Meksika.

Javnost je za nju čula naročito nakon incidenta sa visokim zvaničnikom takmičenja, potpredsednikom organizacije za Aziju i Okeaniju, Navatom Isaragrisilijem, koji ju je javno ponizio tokom ceremonije jer se nije pojavila na sponzorskom snimanju ranije tog dana. Pred kamerama i u prenosu uživo, pozvao ju je da ustane i "izjasni se". Kada je odgovorila da ne želi da bude prozvana pred svima, nazvao ju je "glupačom". Takođe, nakon njene pobede pojavili su se navodi da je sve bilo unapred dogovoreno, što je potvrdio i jedan od sudija koji je podneo ostavku uoči finala.

Blejk Lajvli i Džastin Baldoni

"Sa nama se završava" (eng. It Ends with Us) bio je jedan od najiščekivanijih filmova 2024. godine, a kada je izašao, postao je popularan ne zbog priče o porodičnom nasilju, već zbog sukoba glavnih glumaca. Blejk Lajvli i Džastin Baldoni zaratili su nakon izlaska filma, a na poslednji dan 2024. Lajvli je protiv Baldonija podnela tužbu, optužujući ga za seksualno uznemiravanje, odmazdu, kršenje ugovora i emocionalni stres.

Holivudski rat je trajao celu ovu godinu, uz "kampanju mržnje" protiv Lajvli gde se iznosio njen "prljav veš", pa sve do uplitanja njenog supruga Rajana Rejnoldsa. Baldoni je odbacio optužbe i podneo sopstvenu tužbu od 400 miliona dolara protiv Lajvli, njenog publiciste i Rejnoldsa. NJegova tužba je kasnije odbačena, a njihova sudska bitka i dalje traje.

Didijevo suđenje

Jedan od najvećih muzičkih mogula, Šon Kombs Paf Didi, prošlog meseca je osuđen na četiri godine i dva meseca saveznog zatvora zbog optužbi za prostituciju.

Podsetimo, on je uhapšen u septembru prošle godine zbog sumnji na reketiranje i trgovinu ljudima. Suđenje je počelo u maju ove godine, a pre tri meseca proglašen je krivim samo za kaznena dela povezana sa prostitucijom, dok je težih optužbi oslobođen. Navodi se da je u zatvoru u NJu Džerziju posvećen treznom životu i pokušaju da bude primer drugima, iako se suočava sa još nekoliko građanskih tužbi.

Svađa Bekamovih

Najstariji sin Viktorije i Dejvida Bekama, Bruklin, odlučio je da blokira svoje roditelje i braću, što je javno podelio njegov mlađi brat Kruz. Bekamovi su tako postali glavna tema tokom praznika, naročito pošto je otkriveno da Bruklin nije hteo da bude sa njima za Božić, već sa suprugom Nikolom Pelc Bekam i njenom porodicom u Majamiju.

Epstinovi dokumenti

Skandal koji je potresao svet bilo je objavljivanje Epstinovih dokumenata.

Tokom 2025. godine dokumenti su sukcesivno postajali javno dostupni, uz delimične dorade radi zaštite žrtava, što je izazvalo snažan politički i medijski potres.

U spisima se najviše pominju imena ljudi sa vrha moći: bivši i sadašnji političari, finansijeri i članovi aristokratije, među kojima su predsednik SAD Donald Tramp, bivši predsednik SAD Bil Klinton i Endru Mauntbaten Vindzor, brat kralja Čarlsa Trećeg, koji ga je lišio titule princa. Ostale poznate ličnosti koje su se našle u dokumentima otkrijte ovde.

Od glumaca i muzičara do poznatih biznismena, dokumenti pružaju uvid u mrežu kontakata koja je okruživala Epstina, dok istovremeno naglašavaju da prisustvo imena u dokumentima ne implicira automatski umešanost u Epstinove kriminalne aktivnosti.

Šamar Brižit Makron

Šokantan trenutak kada predsednika Francuske Emanuela Makrona navodno šamara njegova supruga Brižit u avionu.



Snimci prikazuju kako se vrata predsedničkog aviona otvaraju, pa se vidi ženska ruka kako udara Makronovo lice po dolasku u Vijetnam, gde počinje njegova turneja po Jugoistočnoj Aziji.



Snimak zabeležen na aerodromu u Hanoju prikazuje kako se vrata aviona otvaraju i otkrivaju Makrona kako stoji unutar letelice i ozbiljno gleda u suprugu. U narednim sekundama, ruke Brižit se pojavljuju u kadru, podignute ka Makronovom licu, što izgleda kao blagi šamar.



Makron se u tom trenutku šokirano okreće, primećujući kamere ispred aviona, i brzo maše okupljenima, pruža ruku supruzi. Ipak, ona uzima rukohvat stepenica, možda zbog prethodne burne svađe u avionu.



Snimak para koji se prepire postao je viralan tokom noći, a Jelisejska palata ga je u početku proglasila lažnim.



Međutim, izvori iz francuskih medija kasnije su potvrdili da je snimak autentičan. U direktnom prenosu agencije AP jasno se vidi incident.



Prema anonimnom izvoru bliskom predsedniku, par se „prepirao“. To je bio trenutak kada su predsednik i njegova supruga opušteno, u šali, privodili kraju pripreme za put.“

Ovaj skandal ih je skoro koštao karijere ali njihov PR tim je očigledno uradio dobar psosao pa se o tom incidentu sve manje i manje govori.

(Stil/Magazin Novosti)

BONUS VIDEO: