Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ZAŠTO SANJAMO BIVŠE LJUBAVI: Nesvesna poruka srca ili samo slučajnost

Malo šta izaziva toliku zbunjenost kao snovi o bivšim partnerima. Probudimo se uznemireni, pitajući se – da li to znači da ih i dalje volimo, da li oni misle na nas, ili je u pitanju tek slučajan odraz sećanja.

1757836444_68f26062aa1d06f84bd44fd8b78995f2fe70a8bb.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

Psiholozi tvrde da snovi o bivšima retko govore o osobi, a mnogo više o emocijama koje smo nekada osećali. Na primer, ako sanjamo nekadašnju ljubav u trenutku kada se osećamo usamljeno, to može značiti da podsvesno tragamo za sigurnošću koju smo tada imali. 
Snovi su često način da naš mozak „zatvori“ nedovršene priče. Ako raskid nije bio jasan ili završen, san se javlja kao pokušaj razrešenja.

S druge strane, ezoterijska tumačenja idu korak dalje. Prema njima, snovi o bivšim ljubavima znak su karmičkih veza – nečega što nije do kraja odrađeno u ovom životu. Takvi snovi su, kažu, poziv duše da završi lekciju, oprosti ili prihvati prošlost. U narodnim verovanjima čak postoji mišljenje da snovi o bivšima znače da ta osoba u tom trenutku misli na nas.

U modernom vremenu, kada ljudi na društvenim mrežama svakodnevno nailaze na fotografije i uspomene, snovi postaju i odraz tog preopterećenja informacijama. Ako pre spavanja vidimo objavu bivšeg partnera, sasvim je prirodno da ga naše nesvesno „ubaci“ u scenario sna.

Dakle, san o bivšoj ljubavi može biti i psihološki trag prošlih emocija, i ezoterijska poruka o karmičkoj vezi, i prosto reakcija na ono što svakodnevno gledamo. Ono što je najvažnije jeste da snovi nikada nisu slučajni – oni su mapa unutrašnjeg sveta, a na nama je da je čitamo.

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas