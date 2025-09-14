ZAŠTO SANJAMO BIVŠE LJUBAVI: Nesvesna poruka srca ili samo slučajnost

Malo šta izaziva toliku zbunjenost kao snovi o bivšim partnerima. Probudimo se uznemireni, pitajući se – da li to znači da ih i dalje volimo, da li oni misle na nas, ili je u pitanju tek slučajan odraz sećanja.

Psiholozi tvrde da snovi o bivšima retko govore o osobi, a mnogo više o emocijama koje smo nekada osećali. Na primer, ako sanjamo nekadašnju ljubav u trenutku kada se osećamo usamljeno, to može značiti da podsvesno tragamo za sigurnošću koju smo tada imali.

Snovi su često način da naš mozak „zatvori“ nedovršene priče. Ako raskid nije bio jasan ili završen, san se javlja kao pokušaj razrešenja.

S druge strane, ezoterijska tumačenja idu korak dalje. Prema njima, snovi o bivšim ljubavima znak su karmičkih veza – nečega što nije do kraja odrađeno u ovom životu. Takvi snovi su, kažu, poziv duše da završi lekciju, oprosti ili prihvati prošlost. U narodnim verovanjima čak postoji mišljenje da snovi o bivšima znače da ta osoba u tom trenutku misli na nas.

U modernom vremenu, kada ljudi na društvenim mrežama svakodnevno nailaze na fotografije i uspomene, snovi postaju i odraz tog preopterećenja informacijama. Ako pre spavanja vidimo objavu bivšeg partnera, sasvim je prirodno da ga naše nesvesno „ubaci“ u scenario sna.

Dakle, san o bivšoj ljubavi može biti i psihološki trag prošlih emocija, i ezoterijska poruka o karmičkoj vezi, i prosto reakcija na ono što svakodnevno gledamo. Ono što je najvažnije jeste da snovi nikada nisu slučajni – oni su mapa unutrašnjeg sveta, a na nama je da je čitamo.