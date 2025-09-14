Oglas
Žensko ime koje znači "svetlost" i "toplina" sve popularnije u Srbiji, a jedno je od retkih koje NEMA NADIMAK

Ako ste u potrazi za imenom koje nema nadimak, ovo bi moglo da vam se svidi

1757838114_shutterstock_1689036049.jpg
Foto: Shutterstock
Ime Iskragodina jedno je od popularnijih za koja se odlučuju roditelji devojčica u Srbiji.

Pretpostavlja se da je lično ime Iskra poreklom od reči "iskra" koja pak na slovenskim jezicima označava vatru; žar; varnicu koja se stvara kada se vatra zapali.

Prema poreklu imena Iskra, njegovo preneseno značenje može da se posmatra kao – "ona koja je sjajna"; "ona koja je puna energije"; "ona koja obasjava svetlošću i toplinom"; "ona koja svakom greje srce i dušu"; "ona koja ima i spoljnu i unutrašnju lepotu"; "vatrena"; "tajanstvena", ali i "ona koja daje radost"; "ona koja donosi bolju budućnost"; "radosnica"; "srećnica".

Od davnina postoje verovanja da varnice koje se stvaraju prilikom sagorevanja drveta u vatri, koje "iskriče", nose neka bolja vremena i nova radovanja, bogatstvo, bolje zdravlje i dobar život i budućnost.

Prema nekim izvorima, ime Iskra je ruskog porekla i nastalo je dvadesetih godina prošlog veka, a u prenesenom značenju označava "onu koja donosi svetlost".

Ime Iskra veoma je popularno osim u Srbiji, i u Sloveniji, Makedoniji, Hrvatskoj, Rusiji i Bugarskoj.

Zanimljivo je to da je jedno od retkih ženskih imena koje nema nadimak.

(Yumama)

