JEDNO ŽENSKO IME JE U SRBIJI SVE POPULARNIJE: Kratko je, a simboliše radost i dobrotu

Tokom poslednje decenije, jedno žensko ime doživelo je pravi procvat među roditeljima u Srbiji.

Ova kratka, ali moćna reč, sve češće se pojavljuje na spiskovima novorođenih devojčica, a razlog leži u njenoj dubokoj simbolici i pozitivnoj energiji koju nosi.

Ime Iskra vekovima se povezuje sa svetlošću, toplinom, radošću i stvaralačkom snagom. Po slovenskom poreklu, označava varnicu, pokretačku silu i životnu energiju. Simbol je promene i novog početka. Upravo zbog toga mnogi veruju da ovo ime donosi uspeh, blagostanje i optimizam.

Lepota i značenje prevazilaze granice Srbije, pa je tako ime Iskra prisutno i u Sloveniji, Hrvatskoj, Makedoniji, Bugarskoj i Rusiji, gde se takođe smatra simbolom dobrote i čiste energije.

Prema nekim tumačenjima, u Bugarskoj se povezuje sa imenom Iskren, što znači veran, pravedan i iskren, dok ruska tradicija ovo ime tumači kao "onu koja donosi svetlost".

Bez obzira na poreklo, ime Iskra u sebi nosi poruku nade i svetlosti. Roditelji ga biraju u želji da njihova ćerka raste kao osoba koja zrači toplinom, širi pozitivnu energiju i donosi dobro svuda oko sebe.

I kada sve prethodno navedeno uzmete u obzir, ne treba da vas čudi ako u svom bližem - a i širem - okruženju sve češće u budućnosti čujete da se mnoge devojčice odazivaju na ovo ime.

(Najžena)