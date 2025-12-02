ЛАНА ЈЕ БИЛА ЈЕДНА ОД НАЈЛЕПШИХ И НАЈНЕСРЕЋНИЈИХ ХОЛИВУДСКИХ ДИВА: Имала је бројне афере и фобије, умрла од рака са свега 42 кг

Откријте буран живот Лане Турнер, холивудске диве, осам бракова, трагедије, скандале и мрачну страну иза гламура и филмске славе.
Лана Тарнер била је једна од највећих холивудских дива свих времена, чија је лепота, харизма и талент оставила неизбрисив траг у историји филма. Рођена је за свет рефлектора, а каријеру је градила у периоду када је Холивуд био синоним за гламур, али и за контроверзе иза кулиса. Преминула је 29. јуна 1995. године, остављајући за собом богату филмску оставштину и турбулентну приватну причу коју многи памте и данас.
Светску славу стекла је улогама у филмовима који су постали класици: од страственог и мрачног “Поштар увек звони двапут”, преко мистериозног “Др. Јекyлл анд Мр. Хyде”, до драме “Пеyтон Плаце”, која јој је донела номинацију и награду за Оскара. Њена способност да пренесе емоције, комбинована са изузетним изгледом, учинила ју је једном од најпрепознатљивијих глумица свог времена.
Буран приватни живот и гламурозне афере
И док је њена филмска каријера била блистава, приватни живот Лане Тарнер био је изразито турбулентан. Удавала се чак осам пута, укључујући два брака са истим човеком, што јој је донело статус једне од највећих холивудских заводница. Међутим, њени лични односи често су прелазили границе обичних романтичних драма.
Њене везе нису биле само бракоразводне парнице и романсе, већ су укључивале и насиље, скандале, а у неколико случајева и трагичне догађаје. Глумица је током живота имала више од 150 љубавних веза, доживела два побачаја, троје мртворођенчади и трагедије које су је дубоко обележиле.
Један од најдраматичнијих и најшокантнијих догађаја у њеном животу био је однос са мафијашем Јохннyјем Стомпанатом. Њихова турбулентна веза завршила је трагедијом која је обележила њен живот и каријеру.
Трагедија која је променила све
Како је Лана касније испричала, 14-годишња ћерка Схерyл Цране убила је Стомпаната након што је он напао њену мајку:
"Када је стигла полиција, Лана и њена 14-годишња ћерка Шерил Крејн испричале су да је мафијаш немилосрдно тукао глумицу, након чега је њена ћерка подигла нож и насрнула на Стомпаната како би одбранила мајку."
Пресуђено је да је Стомпанатова смрт била оправдано убиство, али је породица Стомпанато тужила Турнерову за 750.000 долара. На крају су се нагодили за 20.000 долара, чиме је драма формално окончана. Шерли је касније објавила аутобиографију у којој је детаљно описала догађај и провела кратко време у малолетничком затвору, након чега је поново била под мајчиним старатељством.
Ипак, годинама су постојале спекулације да је Лана сама била та која је извршила убиство, а историчар филма Дарwин Портер прикупио је доказе који указују на ту могућност:
"Лана је требало да буде главна осумњичена, као и да је наводно забила нож Стомпанату када га је затекла у кревету са својом ћерком. Пронашла их је заједно у кревету. Отишла је по нож у кухињу и забила га Џонију у стомак", тврди Портер.
Наводно је један од детектива укључених у истрагу рекао:
"Ја сам био тај који је брисао отиске с ножа у Ланином купатилу. Био сам несташан дечко који је урадио нешто што није требао."
Портер такође наводи да је Тарнерова у приватним разговорима пријатељима признала да је сама извршила убиство, а да је њен адвокат Јеррy Гиеслер наводно сугерисао да њена ћерка преузме кривицу.
Необичне навике и фобије
Поред бурних љубавних веза и трагедија, Лана је имала и бројне необичне навике и фобије. Према биографијама и изворима блиским Холивуду, трудила се да увек буде спремна за камеру, чак и када је напуштала кућу да погледа филм. Чак је и у последњим годинама инсистирала да се нашминка и да према споља делује уредно.
Неке од њених бизарнијих навика укључивале су:
- Одбијање да хода нормално приликом изласка и уласка у аеродром.
- Коришћење колица за транспорт у каснијим годинама.
- Тестамент у којем је јасно навела да не жели сахрану — желела је кремацију, а пепео расут авионом преко Пацифика.
Бол, зависности и здравствени проблеми
Иза гламура скривала се и лична борба са здрављем. Лана је током живота имала проблема с пушењем и алкохолом, што је касније довело до озбиљних здравствених проблема. Године 1992. дијагностикован јој је рак грла/оралног тракта, последица хроничне употребе цигарета. Иако је 1993. била у ремисији и неко време деловала здраво у јавности, болест се вратила. У последњим годинама живота била је у тешком стању, морала је јести кроз цев, а телесна тежина јој је пала на свега 30–43 килограма. Све је кулминирало њеном смрћу 1995. године.
