МЕЛАНИЈА ТРАМП КАО ФИЛМСКА ЗВЕЗДА; Објављен трејлер за документарац "Меланиа" о првој дами САД! (ВИДЕО)

Трејлер за документарац "Меланиа" студија Амазон, који се бави животом прве даме САД Меланије Трамп, премијерно је приказан у среду, а супруга председника Доналда Трампа га је поделила на свом X налогу.

1766062374_profimedia-0511983105.jpg
Фото: Профимедиа/Wхите Хоусе
"МЕЛАНИА, филм, ексклузивно у биоскопима широм света од 30. јануара 2026.", написала је она.

Филм прати прву даму током 20 дана пре инаугурације 2025. године, а режирао га је Брет Ратнер.

Званични опис наводи да ће "Меланија" "показати свет из њене перспективе док организује инаугурацију, пролази кроз комплексан процес транзиције Беле куће и поново улази у јавни живот са својом породицом". Документарац ће, како се наводи, укључивати и "ексклузивне снимке кључних састанака, приватних разговора и до сада невиђених локација". Меланија је уједно и продуценткиња филма.

Амазон је, према наводима, за права на документарац издвојио 40 милиона долара. Оснивач и извршни председник компаније, Џеф Безос, присуствовао је инаугурацији Доналда Трампа раније ове године, а пре тога је био на мети критика јер је Wасхингтон Пост, медиј који је у власништву његове компаније "Насх Холдингс" наводно забранио подршку Трамповој противкандидаткињи Камали Харис током избора. Безос је касније објаснио да је то урађено како би се "избегла медијска пристрасност".

Уз документарни филм, Амазон ће објавити и документарни серијал о Меланији од три епизоде који ће пратити њен живот између Њујорка, Вашингтона и Палм Бича.

