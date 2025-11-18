НАЈКОНТРАВЕРЗНИЈА ГЛУМИЦА ВОЛИ ИСТОГ ЧОВЕКА 35 ГОДИНА, ИМАЈУ ТРОЈЕ ДЕЦЕ И НЕ ЖИВЕ ЗАЈЕДНО: Његова изјава о њиховом односу и данас шокира

Иако заједно имају три деце и воле се 35 године, глумица нема намеру да се уда за чувеног режисера, али то је најмање шокантан детаљ о њиховом односу.
Шарлот Генсбур, која се често назива једном од најхрабријих глумица данашњице због њеног смелог избора филмова, данас слави 54. године.
Овај рођендан свакако дочекује у бољем расположењу него претпрошли, када је неколико дана раније преминула њена мајка Џејн Биркин, а како не експонира свој приватни живот није познато како ће га и где обележити.
Претпоставља се да ће глумица, најпознатија по улогама у контроверзним остврењима Ларса фон Трира, дан провести у друштву Ивана Атала, њеног невенчаног супруга, с којим је провела више од пола живота.
Највећа љубав Шарлот Генсбур
Шарлот, ћерка Сержа Генсбура и Џејн Биркин, била је врло млада, али је већ имала успешну каријеру кад је упознала Атала. Спојио их је рад на филму "Ауx yеуx ду монде" (1991) Ерика Рошана у којем је Атал, данас успешан француско-израелски режисер, играо лик Бруна, док је она била Жулијет.
Варнице су одмах плануле и Шарлот и Иван су се заљубили и започели везу која траје и данас. У међувремену су добили троје деце: сина Бена, који је, такође, успешан глумац, и ћерке Алис и Џо, а глумица је често у прошлости причала о својој одлуци да се не уда за човека свог живота.
Чврсто је одлучила да му никад не каже "да" испред матичара и то се неће променити.
– То ми никада није било циљ. Сасвим супротно. Моја мајка се удала (за Џона Берија, пре везе са Сержом Генсбуром, прим. прев) и то није било успешно. Зато сам осећала да то није део мојих планова – рекла је Шарлот.
– А Иван... он није марио за то. Касније сам мислила да бих због деце то могла да урадим, да имамо исто презиме, али сам била превише сујеверна. Чула сам за много парова који су се венчали после дугог заједничког живота и онда се разишли. Мислила сам да је то баксуз.
Не само што нису у формалном браку, него они често уопште не живе заједно и деле их хиљаде километара. То је начин живота који је део њихове равнотеже, објаснила је глумица једном приликом у подкасту Ревуе Мадаме Фигаро, а Иван Атал је пре неколико година објаснио да он на верност гледа другачије него већина.
– Она ради шта хоће, све док ја не знам. Не могу да верујем да је, икада нисам ту, она верна... – рекао је за лист Луи 2016. редитељ.
Шарлот Генсбур важи за једну од најконтроверзнијих глумица данашњице, због смелости да оде далеко због улоге. У филмовима као што су "Антихрист" и "Нимфоманка" је померала границе физичког и емотивног израза, а кроз каријеру је остала верна уметничкој провокацији без компромиса.
Да ли Атал сумња да га је варала на снимањима или ван сета, није познато, тек – тешко му је да поверује да није било тако.
Његова изјава привукла је много пажње, па су Атала и у каснијим интервјуима питали мисли ли да Шарлот Генсбур никада није била с другим мушкарцем откако су заједно.
– Могу да замислим то, нећу се претварати да верујем да ми је била верна 25 година – рекао је једном приликом.