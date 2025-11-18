Oglas
Oglas
· · Коментари: 0

НАЈКОНТРАВЕРЗНИЈА ГЛУМИЦА ВОЛИ ИСТОГ ЧОВЕКА 35 ГОДИНА, ИМАЈУ ТРОЈЕ ДЕЦЕ И НЕ ЖИВЕ ЗАЈЕДНО: Његова изјава о њиховом односу и данас шокира

Иако заједно имају три деце и воле се 35 године, глумица нема намеру да се уда за чувеног режисера, али то је најмање шокантан детаљ о њиховом односу.

1763455310_profimedia-0069098851.jpg
Фото: Профимедиа
Oglas

Шарлот Генсбур, која се често назива једном од најхрабријих глумица данашњице због њеног смелог избора филмова, данас слави 54. године.

Овај рођендан свакако дочекује у бољем расположењу него претпрошли, када је неколико дана раније преминула њена мајка Џејн Биркин, а како не експонира свој приватни живот није познато како ће га и где обележити.

Претпоставља се да ће глумица, најпознатија по улогама у контроверзним остврењима Ларса фон Трира, дан провести у друштву Ивана Атала, њеног невенчаног супруга, с којим је провела више од пола живота.

Највећа љубав Шарлот Генсбур

Шарлот, ћерка Сержа Генсбура и Џејн Биркин, била је врло млада, али је већ имала успешну каријеру кад је упознала Атала. Спојио их је рад на филму "Ауx yеуx ду монде" (1991) Ерика Рошана у којем је Атал, данас успешан француско-израелски режисер, играо лик Бруна, док је она била Жулијет.

Варнице су одмах плануле и Шарлот и Иван су се заљубили и започели везу која траје и данас. У међувремену су добили троје деце: сина Бена, који је, такође, успешан глумац, и ћерке Алис и Џо, а глумица је често у прошлости причала о својој одлуци да се не уда за човека свог живота.

Чврсто је одлучила да му никад не каже "да" испред матичара и то се неће променити.

– То ми никада није било циљ. Сасвим супротно. Моја мајка се удала (за Џона Берија, пре везе са Сержом Генсбуром, прим. прев) и то није било успешно. Зато сам осећала да то није део мојих планова – рекла је Шарлот.

– А Иван... он није марио за то. Касније сам мислила да бих због деце то могла да урадим, да имамо исто презиме, али сам била превише сујеверна. Чула сам за много парова који су се венчали после дугог заједничког живота и онда се разишли. Мислила сам да је то баксуз.

Не само што нису у формалном браку, него они често уопште не живе заједно и деле их хиљаде километара. То је начин живота који је део њихове равнотеже, објаснила је глумица једном приликом у подкасту Ревуе Мадаме Фигаро, а Иван Атал је пре неколико година објаснио да он на верност гледа другачије него већина.

– Она ради шта хоће, све док ја не знам. Не могу да верујем да је, икада нисам ту, она верна... – рекао је за лист Луи 2016. редитељ.

Шарлот Генсбур важи за једну од најконтроверзнијих глумица данашњице, због смелости да оде далеко због улоге. У филмовима као што су "Антихрист" и "Нимфоманка" је померала границе физичког и емотивног израза, а кроз каријеру је остала верна уметничкој провокацији без компромиса.

Да ли Атал сумња да га је варала на снимањима или ван сета, није познато, тек – тешко му је да поверује да није било тако.

Његова изјава привукла је много пажње, па су Атала и у каснијим интервјуима питали мисли ли да Шарлот Генсбур никада није била с другим мушкарцем откако су заједно.

(Глоссy)

БОНУС ВИДЕО:

 


– Могу да замислим то, нећу се претварати да верујем да ми је била верна 25 година – рекао је једном приликом.

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Пошаљи коментар
Не свиђа ми се 0
Пошаљи коментар
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas