ОВАЈ СРПСКИ ГЛУМАЦ ИМА НАЈВЕЋИ ИQ: Сви га знате из популарног филма, а данас је у вези са 14 година старијом колегиницом!

Глумца Луку Грбића (25) публика највише памти по улогама у филму "Јужни ветар" где је глумио раме уз раме са Милошем Биковићем. Иначе, мало ко зна да је он наш најпаметнији глумац.
Лука је након прве улоге стекао огромну популарност и тренутно важи за једног од најталентованијих глумаца млађе генерације.
За своју прву улогу у филму „Јужни ветар“ добио је награду за дебитанта године на фестивалу „Филмски сусрети“ у Нишу.
Када је уписао средњу школу, Лука је почео да волонтира у НТЦ центру и ту је сазнао за Менсу и постао њен члан.
- Да. По упису у средњу школу, почео сам да волонтирам у НТЦ центру. Преко оснивача овог програма учења Ранка Рајовића чуо сам за Менсу. Одлучио сам покушам. Ниједан резултат ме не би поразио. Први пут нисам прошао и фалила су ми три бода. Знао сам да ће следећи пут бити боље и остварио сам резултат 156, до границе до које се мери овај тест. Отишао сам на први састанак и упознао врло занимљиве људе - рекао је млади Лука Грбић.
У вези са 14 година старијом
Глумица Хана Селимовић и 14 година млађи глумац Лука Грбић, интригирају често јавност.
