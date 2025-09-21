DIJETA KOJA JE ALEKSANDRU PRIJOVIĆ DOVELA DO SAVRŠENSTVA: Za tri meseca smršala 23 kilograma i sačuvala zdravlje

Kako je svojevremeno istakla, za tri meseca se istopila i vratila je staru kilažu.

Aleksandra Prijović važi za jednu od najzgodnijih pevačica na domaćoj javnoj sceni i izgleda nikad bolje. Međutim, Aleksandra je nakon porođaja kuburila sa viškom kilograma, a uz redukovanu ishranu je uspela da liniju dovede do savršenstva i smrša 23 kilograma. Kako je svojevremeno istakla, za tri meseca se istopila i vratila je staru kilažu.

- Kada sam se porodila imala sam 23 kilograma više nego pre porođaja. Dok sam bila trudna, nisam toliko pazila i u poslednja tri meseca trudnoće sam se drastično ugojila, jer sam stalno imala gorušicu i jela testa, mislila sam da će mi biti lakše. Kad sam počela da razmišljam kako uskoro treba da se vratim poslu trgla sam se, jer kao mlada majka i žena smatram da treba da vodim računa i da lepo izgledam. Verovala sam da ću to lako rešiti. Slatkiše volim, testo volim... Sve volim od slatkiša. Uz ishranu sam posle tri do četiri meseca imala i manju kilažu nego pre", otkrila je pevačica tada.

- Potpuno sam izbacila iz jelovnika slatkiše, masnu hranu, gazirane sokove i testo - navela je tad Aleksandra.

- Jedem salate, ribu, razno povrće, pijem ceđene sokove i svakodnevno unosim dosta tečnosti. Tako su se kilogrami gubili i ja sada izgledam baš kako sam želela - objašnjava žena Filipa Živojinovića.

Nakon što je smršala, Aleksandra je znala da uveče popije po koje pivo.

- Pa, nisam odmah krenula sa pivom (smeh), ali kada sam došla do željene težine priznala sam Ani nutricionisti, a ona mi je rekla da to nije strašno, da tako unosim B vitamin. Nije baš zdravo, ali... - rekla je Aleksandra tada.

Kao i većina žena, pevačica se takođe suočava sa celulitom, trudeći se ga otkloni.

- Imam i ja celulit, čak me i Filip opomene da imam malo. Trudim se da rešim i taj problem. Sad sam mršava i to je jedina stvar koja mi smeta na telu - rekla je ona nedavno za "Blic".

