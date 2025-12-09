Cimet palačinke koje mirišu na praznike: Uz malo izmenjene sastojke dobićete ukus koji će svi obožavati

U decembru, kada se kuća ispuni mirisima topline i začina, ništa ne donosi bolji početak dana od domaće kuhinje.
Ovaj jednostavan, a malo izmenjen recept za palačinke spaja klasičnost i zimsku aromu koji će sigurno obradovati sve ukućane.
Sastojci:
- 1 jaje
- 250ml mleka
- 120g brašna
- 1 kašičica cimeta
- 1 kašičica praška za pecivo
- 1 kašika šećera
- malo putera za tiganj
Mešajte sve sastojke dok ne dođete do svilenkaste smese bez grudvica. Tiganj premažite puterom i zagrejte, a zatim sipajte smesu i pecite palačinke oko minut sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu boju.
Za dodatni praznični šarm možete da umutite aromatični preliv od 1 kašike otpljenog putera, 1 kašičice cimeta i kašike meda. Servirajte ih sa kriškama jabuke i uživajte u pravom zimskom ukusu.
