Cimet palačinke koje mirišu na praznike: Uz malo izmenjene sastojke dobićete ukus koji će svi obožavati

U decembru, kada se kuća ispuni mirisima topline i začina, ništa ne donosi bolji početak dana od domaće kuhinje.

Foto: Shutterstock
Ovaj jednostavan, a malo izmenjen recept za palačinke spaja klasičnost i zimsku aromu koji će sigurno obradovati sve ukućane.

Sastojci:

  • 1 jaje
  • 250ml mleka
  • 120g brašna
  • 1 kašičica cimeta
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 1 kašika šećera
  • malo putera za tiganj

Mešajte sve sastojke dok ne dođete do svilenkaste smese bez grudvica. Tiganj premažite puterom i zagrejte, a zatim sipajte smesu i pecite palačinke oko minut sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu boju.

Za dodatni praznični šarm možete da umutite aromatični preliv od 1 kašike otpljenog putera, 1 kašičice cimeta i kašike meda. Servirajte ih sa kriškama jabuke i uživajte u pravom zimskom ukusu.

