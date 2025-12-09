Cimet palačinke koje mirišu na praznike: Uz malo izmenjene sastojke dobićete ukus koji će svi obožavati

U decembru, kada se kuća ispuni mirisima topline i začina, ništa ne donosi bolji početak dana od domaće kuhinje.

Ovaj jednostavan, a malo izmenjen recept za palačinke spaja klasičnost i zimsku aromu koji će sigurno obradovati sve ukućane.

Sastojci:

1 jaje

250ml mleka

120g brašna

1 kašičica cimeta

1 kašičica praška za pecivo

1 kašika šećera

malo putera za tiganj

Mešajte sve sastojke dok ne dođete do svilenkaste smese bez grudvica. Tiganj premažite puterom i zagrejte, a zatim sipajte smesu i pecite palačinke oko minut sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu boju.

Za dodatni praznični šarm možete da umutite aromatični preliv od 1 kašike otpljenog putera, 1 kašičice cimeta i kašike meda. Servirajte ih sa kriškama jabuke i uživajte u pravom zimskom ukusu.