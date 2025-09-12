Oglas
DžEM OD ŠLJIVA PO RECEPTURI DEJVIDA BEKAMA: Žene poludele za njegovim specijalitetom (VIDEO)

Dejvid Bekam pokazao kako kuva džem od šljiva koje sam gaji.

1757676374_Foto-Profimedia-Printscreen-Instagram-__beckham75__.jpg
Foto: Profimedia, Printscreen/ Instagram - __beckham75__
Nekada svetski poznat po fudbalu, danas se Dejvid Bekam posvetio vrtlarstvu i, iznenađujuće – pravljenju džema! Inače, Bekam svakog jutra obilazi kokoške, pazi pčele i radi u povrtnjaku svoje kuće u Kotsvoldsu, i izgleda da mu ta rutina savršeno prija.

Kada su šljive sazrele, Dejvid je odlučio da napravi džem. Prvu turu je kuvao sa običnim šećerom, a za drugu – zdraviju verziju – koristio je fruktozu. Supruga Viktorija ga je snimala a on je smešno označio teglice kao "Beckjam" (Bekdžem). Internet je eksplodirao od reakcija oduševljenih žena.

Očigledno, Bekam je u ovoj fazi života pronašao svoju istinsku strast: uživanje u jednostavnim zadovoljstvima, poput rada u bašti i voćnjaku, gajenju kokošaka i kuvanju, pa i pravljenju zimnice, poput džema od šljiva. I dok Viktorija pažljivo sve dokumentuje na Instagramu, Dejvid uživa u novoj, opuštenijoj ulozi – domaćina.

Na snimku možete da vidite na koji način je Dejvid bekam napravio svoj džem od šljiva, a mi vam dajemo recept za džem od šljiva sa rumom.

Džem od šljiva

Sastojci:

5 kg šljiva

1 kg šećera

2 limuna

200 ml ruma

Priprema:

Šljive operite i izvadite koštice. U šerpu stavite red šljiva, red šećera i tako dok sve ne potrošite. Ostavite da stoji preko noći na hladnom mestu. Kuvajte na srednjoj vatri. Kada se smesa zgusne, dodajte limun koji ste oljuštili i isekli na kolutove. Pred sam kraj kuvanja dodajte rum. Džem je skuvan kada podignete varjaču a on sa nje spada u komadima. Sipajte ga u sterilizovane tegle koje ste malo zagrejalu u rerni i stavite u mlaku rernu sa malo otvorenim vratima da se ohladi i da se odozgo uhvati korica. Ohlađeni džem zatvorite celofanom i poklopcem.

(Najžena)

BONUS VIDEO:

 

