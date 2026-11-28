Posni ručak na vodi ne mora da bude krompir iz dana u dan. Jedna kesica iz prodavnice daje toplu, gustu čorbu za 20 minuta.

Kad krene Božićni post, prvih nekoliko dana lako se vrtite u krugu krompira, pasulja i testenine, pa posni ručak na vodi postane isto jelo u tri verzije. Ako vam treba nešto toplo na kašiku, u korpu ubacite kesicu crvenog sočiva. Ne potapa se preko noći, kuva se brzo, a od njega uz luk, šargarepu i malo paradajza napravite pravi ručak.

Crveno sočivo daje biljne proteine i vlakna, a dok se kuva, omekša i samo zgusne čorbu. Volite li da bude kremasta, dovoljno je da deo sočiva izgnječite varjačom o zid šerpe.

Gusta čorba od crvenog sočiva na vodi, za 2 porcije

Za dve porcije potrebno vam je:

150 g crvenog sočiva

1 manja glavica crnog luka

1 šargarepa

1 čen belog luka

150 ml pasiranog paradajza

oko 500 ml vode

so, biber i pola kašičice slatke mlevene paprike

Ručak na vodi koji je gotov za 20 minuta

Sočivo operite pod mlazom vode. Crni luk iseckajte sitno, šargarepu narendajte, pa ih u šerpi omekšajte na nekoliko kašika vode. Zatim dodajte sitno seckan beli luk, sočivo, pasirani paradajz, ostatak vode i začine.

Čim provri, smanjite vatru i kuvajte 15 do 20 minuta, dok sočivo ne omekša. Promešajte s vremena na vreme i dolijte malo vode ako vam je draža ređa čorba. Pred serviranje možete da dodate nekoliko kapi limunovog soka, naročito ako volite da vam posni ručak na vodi bude malo kiselkast.

(Krstarica)