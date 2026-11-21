Slavska pogača može da se spremi na nekoliko načina, a danas izdvajamo recept za onu sa jogurtom.

Za Aranđelovdan se slavski kolač može pripremiti i u obliku svečane pogače koja će privući pažnju već kada je iznesete na sto. Testo sa mlekom, jogurtom i puterom ostaje mekano, a poseban izgled dobija zahvaljujući načinu oblikovanja.

Ne zahteva komplikovane ukrase od testa, već se pravi od nekoliko slojeva koji se premazuju puterom, slažu i zatim oblikuju u dekorativni krug.

Sastojci

1 kocka svežeg kvasca

500 ml mleka

2-3 kašike jogurta

4 jajeta

1 kašika soli

1 kašika šećera

50 ml ulja

1 kašika sirćeta

100 g putera

oko 1 kg brašna

Priprema

Aktivirajte kvasac i umesite testo

U mlako mleko dodajte šećer i izmrvite svež kvasac. Promešajte i ostavite desetak minuta da se aktivira i zapeni. Zatim dodajte jogurt, dva cela jajeta, dva belanceta, ulje i sirće. Sve sjedinite, pa postepeno dodajte prosejano brašno i so. Mesite dok ne dobijete glatko i mekano testo koje se ne lepi za ruke. Pokrijte ga providnom folijom ili čistom krpom i ostavite na toplom oko dva sata, odnosno dok ne udvostruči zapreminu.

Oblikujte svečanu pogaču

Nadošlo testo podelite na tri jednaka dela. Svaki deo razvucite u pravougaonu koru, premažite otopljenim puterom i složite jednu preko druge. Premažite puterom i gornju koru, pa sve zajedno urolajte.

Odsecite krajeve rolata i sačuvajte ih za sredinu. Preostali deo spojite u krug, tako da u sredini ostane otvor. Krug zasecite na četiri mesta, a zatim napravite manje trake. Svaku drugu traku savijte ka unutrašnjosti, kako biste dobili dekorativan oblik. Odsečene krajeve testa poređajte u sredinu.

Ostavite kolač da naraste

Pažljivo prebacite oblikovano testo u pleh obložen papirom za pečenje. Pokrijte ga providnom folijom i ostavite još oko 30 minuta da naraste. Pre pečenja premažite površinu umućenim žumancima.

Ispecite slavski kolač

Rernu zagrejte na 180 stepeni, pa pecite kolač oko 40-50 minuta, dok ne dobije lepu zlatnosmeđu koricu. Ukoliko površina počne prebrzo da tamni, prekrijte je papirom za pečenje. Pečen kolač premažite otopljenim puterom i ostavite da se malo prohladi pre služenja.

(Stvar ukusa)