NEZABORAVNE LJUBAVNE I PORODIČNE PRIČE KOJE OSTAJU SA VAMA ZAUVEK: 15 filmova zbog kojih ćete isplakati dušu!

Svi mi s vremena na vreme volimo da pogledamo film na koji ćemo pustiti suzu, ili dve.

Ponekad, čim pročitamo radnju, odmah znamo da će nam trebati maramice.

Uz ovih 15 filmova oči će vam sigurno zasuziti. Neke filmove s liste ste verovatno gledali, neke možda niste, nekima ste se rado vraćali i više puta, a nekima ćete možda nakon ovog teksta dati prvu priliku.

1. Romeo i Julija (1996.)

Reditelj je Baz Luhrman, Džulija je Kler Dejns, a Romeo Leonardo Dikaprio. Moderan pogled na Šekspirovu tragediju sigurno će vas naterati da posegnete za maramicama.

2. Lav (2016.)

Kada se Saro, petogodišnjak iz Indije izgubi na ulicama Kalkute, usvoji ga australijski par, a 25 godina kasnije Saro se vraća kući u pokušaju ponovnog ujedinjenja s izgubljenom porodicom. Ovo je priča zbog koje u vašoj kući neće biti suvog oka.

3. Dobri Vil Hanting (1997.)

Vil Hanting (Met Dejmon) je domar na vrhunskom Univerzitetu, ali njegov koeficijent inteligencije nadmašuje najistaknutije studente na koledžu. Nakon što reši kompleksnu jednačinu, profesor matematike otkrije njegov identitet i uzima ga pod svoje okrilje. S druge strane njegov psihijatar, kojeg glumi sjajni Robin Vilijams, pokušava da ga spreči da odbaci svoj život.

4. Ja pre tebe (2016.)

Vil (Sem Klafin) ostao je paralizovan nakon nesreće s motorom i odlučan je u želji da ode na eutanaziju u Švajcarsku. Kada Lu (Emilija Klark) postane njegova negovateljica, ona je jednako odlučna da mu dokaže da je život vredan življenja. A mi smo poprilično sigurni da će vam uz ovaj film biti potreban celi paketić maramica.

5. Moja devojka (1991.)

Mekoli Kalkin i Ana Klamski su Tomas i Vada. Vada je devojčica na pragu puberteta čiji se život u leto 1972. okreće naglavačke, a u svemu tome prati je njen vjerni prijatelj Tomas.

6. Marli i ja (2008.)

Bračni par (Dženifer Aniston i Oven Vilson) udomi vrlo nestašnog labradora koji postane sastavni deo njihove porodice, a bez obzira da li ste ljubitelj pasa ili ne, ovaj film nateraće vam suze na oči.

7. Čuvarka svoje sestre (2009.)

Već i sami pogled na temu ovog filma daje naznačiti da bi moglo biti suza. Devojčica Ana napravljena je u epruveti kako bi, kada se rodi, bila odgovarajući donor za svoju stariju sestru koja boluje od leukemije. S 13 godina Ana odluči da želi zdravstveno ostamostaljenje od svojih roditelja kako više ne bi bila prisiljena da odlazi na operacije koje su potrebne da njena sestra ostane živa.

8. Sedam duša (2008.)

Film o čovjeku (Vil Smit) s tajnom zbog koje kreće na neverovatno putovanje iskupljenja tokom kojem će zauvek promeniti živote sedam stranaca.

9. Zauvek Alis (2014.)

Profesorki Alis Holand (Džulijan Mur) dijagnostifikovana je Alchajmerova bolest, a kako bolest napreduje to utiče i na sve ljude oko nje. Sirova priča o okrutnoj bolesti glumici je donela Oskara, a vas će sigurno ostaviti u suzama.

10. Vreme nežnosti (1983.)

Priča koja se provlači kroz period od 30 godina je priča o složenom odnosu udovice Aurore i njene ćerke Eme. Obe traže ljubav i dok Aurora izlazi sa harizmatičnim bivšim astronautom, Ema se udaje za učitelja, ali najbitniji deo priče je ženski odnos.

11. Devojka koju sam voleo (1973.)

Robert Redford i Barbara Strajsend u glavnim ulogama već su dovoljan razlog za gledanje ovog filma. Priča o suprotnostima koje se privlače, sve dok se to ne promeni. Ovaj klasik o ljudima koje razdvajaju stavovi i uverenja tera suze na oči.

12. Hačiko- priča o psu (2009.)

Profesor Parker Vilson (Ričard Gir) u snežnoj noći spasi prekrasno štene i između njih se razvije čvrsto prijateljstvo. Dodatnu čar ovoj priči daje činjenica da se film temelji na istinitoj priči čija se radnja događala u Tokiju 1920-ih kada je jedan pas jedno celu deceniju na železničkoj stanici čekao svog vlasnika koji je preminuo. Jasno vam je u kom smeru ide ova priča, kao i da će vam krenuti suze.

13. LJubavna priča (1970.)

Ovo je film koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim i uz koji su mnogi plakali. Dženi (Ali Magrou ) i Oliver (Rajan O Nil ) venčaju se uprkos klasnim razlikama i negodovanjima porodica, a onda Dženi dobija tešku bolest. Legendarni filmski kritičar Rodžer Eber rekao je da se radi o filmu za koji će vam trebati dosta maramica, tako da, pripremite se.

14. Dečak u prugastoj pidžami (2008.)

Tokom Drugog svetskog rata 8-godišnji Bruno i njegova porodica napuštaju Berlin i nastanjuju se u blizini koncentracijskog logora u kojem je njegov otac zapovednik. Usamljeni Bruno, koji dane provodi lutajući, kroz bodljikavu žicu sprijatelji se s dečakom u prugastoj pidžami iz koncentracijskog logora. Ovo je film koji slama srce.

15. Beležnica (2004.)

I na kraju neizbežni "The Notebook". Većina vas je verovatno pogledala priču o zabranjenoj romansi siromašnog radnika i mlade bogatašice, ali ovaj film jedan je od onih koji se bez problema gledaju i drugi, pa i treći put... I uz koji se uvek plače. Tako da pripremite maramice još jednom i uživajte u sada već kultnoj romantičnoj drami.

(Zadovoljna.hr)

BONUS VIDEO: