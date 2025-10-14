Oglas
BIO JE SMRT ZA ŽENE, A SADA JE U KOLICIMA: Poznatog glumca bolest borila za samo šest meseci! (FOTO)

Bolest mu brzo napreduje, a fanove su potresli snimci sa Vašingtonskog aerodroma.

1760427120_profimedia-0021566833.jpg
Foto: Profimedia
Holivudska zvezda Erik Dejn, poznat po ulogama u serijama „Grey’s Anatomy“ i „Euforija“, bori se sa teškom i neizlečivom bolešću amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS). Ovaj hrabri glumac, čiji likovi na ekranu odišu snagom i harizmom, danas se suočava sa izazovom koji je promenio sve u njegovom životu.

Erik Dejn je javno otkrio svoj dijagnozu u aprilu 2025. godine, kada je primetio slabost u desnoj ruci. Od tada se bolest brzo razvijala, a nedavni snimci sa Vašingtonskog aerodroma duboko su potresli njegove obožavaoce.

Nekada vitalan i nasmejan glumac sada je u invalidskim kolicima, a njegov glas jedva čujan i promukao. Kada ga je paparaco upitao šta želi da poruči fanovima, odgovorio je tihim, ali odlučnim tonom: „Ne gubi veru, prijatelju.“

NJegov put ka dijagnozi počeo je gotovo neprimetno. „Imam funkcionalnu samo jednu ruku. Leva još radi, ali desna, kojom sam dominirao, potpuno je otkazala,“ rekao je u intervjuu za emisiju „Dobro jutro, Amerika“ u junu.

Dodao je da se slabost polako širi i na levu ruku, a da sve češće oseća strah da će izgubiti snagu i u nogama. Blizak izvor je za američke medije rekao: „Vrlo je tužno gledati kroz šta prolazi, ali Erik pokušava da ostane pozitivan i zahvalan za svaki dan. Zna da sutra možda neće dočekati.“

Od glumca do borca i inspiracije

Iako bolest napreduje, Dejn odbija da se preda. Umesto da se povuče, pretvorio je svoju ličnu tragediju u misiju. Postao je zaštitno lice kampanje „Push for Progress“ („Napred ka napretku“) organizacije „Ja – ALS“, koja ima za cilj da prikupi milijardu dolara u roku od tri godine za finansiranje istraživanja ove bolesti.

U promotivnom videu, objavljenom krajem septembra, mnogi su primetili koliko mu se stanje pogoršalo, govor mu je spor i nerazgovetan, ali njegov duh ostaje nesalomiv.

Samo dan pre nego što su ga paparaci snimili u aerodromu, Dejn se sastao sa kongresmenom Kalifornije Erikom Svalvelom i predstavnicima organizacije „Ja – ALS“. Tokom sastanka govorio je o važnosti brže dijagnoze i dostupnosti novih terapija. NJegov najveći motiv su njegove dve ćerke petnaestogodišnja Bili i trinaestogodišnja Džordžija.

„Želim da se borim svim silama. Imam dve ćerke i želim da ih vidim kako završavaju fakultet, udaju se, možda postanu majke. Boriću se do poslednjeg daha,“ izjavio je Dejn.

Erikovu borbu ne vodi samo on, njegova porodica je uz njega na svakom koraku. Iako je u prošlosti imao bračne probleme, danas mu je najveći oslonac supruga, glumica Rebeka Gejhart.

U razgovoru za magazin People, Rebeka je priznala da je ovo najteži period u njihovom životu.

„Ovo je srceparajuće iskustvo, ali prolazimo kroz njega zajedno, sa dostojanstvom, gracioznošću i ljubavlju,“ rekla je ona.

Bolest, međutim, nije samo fizički iscrpljujuća, već menja i svakodnevicu. Erik je trebalo da bude domaćin dodele Emi nagrada 2025. godine, zajedno sa kolegom iz „Grey’s Anatomy“ Džesijem Vilijamsom. Međutim, samo nekoliko dana pre ceremonije, izgubio je ravnotežu u kuhinji, pao i zadobio povrede glave zbog kojih je morao hitno u bolnicu.

(Blic Žena)

