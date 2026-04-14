Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

BRITNI SPIRS OTIŠLA NA REHABILITACIJU: "Nešto loše će se dogoditi ako se stvari ne promene"

Pevačica Britni Spirs se prijavila na rehabilitaciju nakon što je prošlog meseca uhapšena zbog vožnje pod dejstvom alkohola i droga.

Foto: Profimedia/ Robyn BECK
Oglas

Predstavnik pop zvezde potvrdio je za medije u nedelju, 12. aprila, da se Britni Spirs dobrovoljno prijavila u ustanovu, piše Pipl.

Spirs je uhapšena 4. marta u mestu Ventura zbog sumnje da je vozila pod uticajem. Puštena je već sledećeg dana, a njen predstavnik je tada izjavio da je nesrećni incident bio "potpuno neopravdan".

- Britni će preduzeti prave korake i poštovati zakon, i nadamo se da je ovo prvi korak ka dugo potrebnoj promeni u njenom životu. Nadamo se da će dobiti pomoć i podršku koja joj je potrebna u ovom teškom periodu - navodi se u saopštenju.

- NJeni sinovi će provoditi vreme sa njom, a njeni najbliži će napraviti plan koji će joj pomoći da postigne stabilnost i dobrobit.

Ovo hapšenje predstavlja još jedan izazov za pevačicu, čije je ponašanje na društvenim mrežama već neko vreme izazivalo zabrinutost fanova, posebno nakon ukidanja starateljstva 2021. godine.

U oktobru 2025, Federlajn je u svojim memoarima You Thought You Knew izrazio ozbiljnu zabrinutost za njeno stanje, navodeći da je "vreme da se oglasi alarm".

- Postalo je nemoguće praviti se da je sve u redu. Iz moje perspektive, vreme ističe i približavamo se poslednjem trenutku - napisao je.

- Nešto loše će se dogoditi ako se stvari ne promene, a moj najveći strah je da će naši sinovi snositi posledice.

Predstavnik Spirs je odgovorio na ove tvrdnje ističući da su njena deca i njihova dobrobit "jedino do čega joj je stalo".

U poslednjim godinama, Britni je više puta govorila o svom mentalnom zdravlju, ističući da je na odgovarajućoj terapiji, ali i da joj je i dalje potrebno mnogo vremena za oporavak.

Godine 2022. objavila je i video u kojem je govorila o traumama kroz koje je prošla, uključujući navode da je bila primorana na rad i boravak u ustanovi za mentalno zdravlje, kao i optužbe na račun članova porodice, koje su oni negirali.

- Bila sam uplašena, slomljena… Delim ovo jer želim da ljudi znaju da sam samo čovek. Osećam se kao žrtva nakon svega i kako da se oporavim ako o tome ne govorim? - rekla je tada.

(B92.net)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas