BRITNI SPIRS OTIŠLA NA REHABILITACIJU: "Nešto loše će se dogoditi ako se stvari ne promene"

Pevačica Britni Spirs se prijavila na rehabilitaciju nakon što je prošlog meseca uhapšena zbog vožnje pod dejstvom alkohola i droga.

Predstavnik pop zvezde potvrdio je za medije u nedelju, 12. aprila, da se Britni Spirs dobrovoljno prijavila u ustanovu, piše Pipl.

Spirs je uhapšena 4. marta u mestu Ventura zbog sumnje da je vozila pod uticajem. Puštena je već sledećeg dana, a njen predstavnik je tada izjavio da je nesrećni incident bio "potpuno neopravdan".

- Britni će preduzeti prave korake i poštovati zakon, i nadamo se da je ovo prvi korak ka dugo potrebnoj promeni u njenom životu. Nadamo se da će dobiti pomoć i podršku koja joj je potrebna u ovom teškom periodu - navodi se u saopštenju.

- NJeni sinovi će provoditi vreme sa njom, a njeni najbliži će napraviti plan koji će joj pomoći da postigne stabilnost i dobrobit.

Ovo hapšenje predstavlja još jedan izazov za pevačicu, čije je ponašanje na društvenim mrežama već neko vreme izazivalo zabrinutost fanova, posebno nakon ukidanja starateljstva 2021. godine.

U oktobru 2025, Federlajn je u svojim memoarima You Thought You Knew izrazio ozbiljnu zabrinutost za njeno stanje, navodeći da je "vreme da se oglasi alarm".

- Postalo je nemoguće praviti se da je sve u redu. Iz moje perspektive, vreme ističe i približavamo se poslednjem trenutku - napisao je.

- Nešto loše će se dogoditi ako se stvari ne promene, a moj najveći strah je da će naši sinovi snositi posledice.

Predstavnik Spirs je odgovorio na ove tvrdnje ističući da su njena deca i njihova dobrobit "jedino do čega joj je stalo".

U poslednjim godinama, Britni je više puta govorila o svom mentalnom zdravlju, ističući da je na odgovarajućoj terapiji, ali i da joj je i dalje potrebno mnogo vremena za oporavak.

Godine 2022. objavila je i video u kojem je govorila o traumama kroz koje je prošla, uključujući navode da je bila primorana na rad i boravak u ustanovi za mentalno zdravlje, kao i optužbe na račun članova porodice, koje su oni negirali.

- Bila sam uplašena, slomljena… Delim ovo jer želim da ljudi znaju da sam samo čovek. Osećam se kao žrtva nakon svega i kako da se oporavim ako o tome ne govorim? - rekla je tada.

