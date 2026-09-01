SELIN DION SE BORI KAO LAVICA SA OPAKOM BOLEŠĆU: Evo šta radi da joj sindrom ukrućene osobe ne bi uništio život

Sindrom ukočene osobe je pretio da joj uništi i život i karijeru, ali je ona odlučila da se bori poput lavice.

Selin Dion ne odustaje od povratka na scenu, a važan deo njenog oporavka čini fizička aktivnost.

Pevačica, kojoj je 2022. godine dijagnostikovan redak neurološki poremećaj poznat kao sindrom ukočene osobe, svoju rutinu prilagodila je stanju organizma i mogućnostima koje trenutno ima.

Selin je ranije otkrila da vežba pilates oko 90 minuta tri puta nedeljno, dok balet praktikuje dva puta sedmično. Za nju fizička aktivnost nije samo način da ostane u formi, već i deo pripreme za povratak nastupima.

Zašto je odabrala pilates?

Pilates se zasniva na kontrolisanim pokretima, pravilnom disanju i aktiviranju mišića trupa. Upravo zato može biti koristan deo vežbanja za ljude kojima odgovara postepen i kontrolisan pristup fizičkoj aktivnosti.

Vežbe na prostirci, kao i one na reformeru, omogućavaju različite nivoe opterećenja i mogu se prilagođavati sposobnostima osobe.

Kod nekoga ko se oporavlja od zdravstvenog problema, međutim, nije dovoljno samo prepisati rutinu poznate ličnosti. Vrsta i intenzitet vežbanja moraju biti prilagođeni konkretnoj osobi i, kada je reč o neurološkim stanjima, usklađeni sa savetima lekara i fizioterapeuta.

Selin kombinuje pilates i balet

Pored pilatesa, Selin je govorila i o tome koliko joj znači balet. Ovakav trening zahteva kontrolu pokreta, ravnotežu, koordinaciju i koncentraciju.

Za pevačicu koja želi da se vrati zahtevnim nastupima, to može imati dodatni značaj, jer koncert nije samo pevanje. Nastup podrazumeva dugotrajno stajanje, kretanje, kontrolu tela i izdržljivost.

Zbog toga njen povratak nije samo pitanje glasa, već i sposobnosti organizma da ponovo podnese fizičke napore koje scena zahteva.

Doslednost je važnija od forsiranja

Kada je u pitanju fizička aktivnost tokom oporavka, više nije uvek bolje. Preterano opterećenje može biti kontraproduktivno, dok postepeno povećavanje aktivnosti omogućava telu da se prilagodi.

Selin je zato svoju rutinu gradila postepeno, a njen primer pokazuje koliko je važno slušati sopstveno telo.

Ne postoji univerzalni broj treninga koji odgovara svima. Nekome će dva do tri treninga nedeljno biti dovoljna, dok će drugoj osobi biti potreban potpuno drugačiji plan.

Više od običnog treninga



Pilates ne podrazumeva samo jačanje mišića. Kontrola disanja, koncentracija i precizno izvođenje pokreta mogu doprineti boljoj svesti o telu i osećaju kontrole tokom vežbanja.

Za Selin je to posebno važno jer se nakon zdravstvenih problema vraća aktivnostima koje su nekada bile deo njene svakodnevice.

NJena priča zato nije poruka da određena vežba može izlečiti neurološko oboljenje, već podsećanje da se povratak fizičkoj aktivnosti često gradi korak po korak, uz stručni nadzor i mnogo strpljenja.

Selin Dion ne pokušava da se vrati na scenu preko noći. NJena rutina pokazuje da je za nju ovaj proces pre svega pitanje istrajnosti – da ponovo stekne sigurnost u svoje telo i bude spremna za trenutak kada ponovo izađe pred publiku.

(Glossy)

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