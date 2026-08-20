"ČUDA SE DEŠAVAJU": LJuba Perućica iskreno o borbi za potomstvo - "Govorili su nam da ulazimo u godine..."

LJuba Perućica otvoreno je govorio o izazovima u ljubavnom životu i borbi za roditeljstvo sa suprugom Katarinom Kolozeus.

Pevač LJuba Perućica danas uživa u skladnom braku sa voditeljkom Katarinom Kolozeus, sa kojom ima dvoje dece. Ipak, njegov put do porodične sreće bio je popločan velikim izazovima, kako na ljubavnom planu, tako i u borbi za naslednike.

Perućica ne ustručava se da otvoreno govori o detaljima iz svog privatnog života koji su prethodili mirnoj luci koju je pronašao pored supruge Katarine. Gostujući svojevremeno u emisiji "Magazin In", LJuba je priznao da je u prošlosti bio neveran, te se prisetio toksičnog odnosa koji ga je potpuno promenio.

U današnje vreme sve je mnogo dostupnije, ima svačega nečeg, izazovi su veći, sve je više prihvatljivo nego pre", započeo je pevač priču o preljubi, ističući ipak da takvo ponašanje nije ispravno. On je priznao da je u mladosti umeo da zaluta, ali i da je bio u vezi koja je iz njega izvlačila najgore osobine.

"Možda sam kao klinac varao, kao i svi. Sve mora čovek da prođe. Ja sam davno imao neku devojku koja je u meni budila sve najgore, od ljubomore do posesivnosti. Bio sam druga osoba sa tom osobom", iskren je bio Perućica.

On je naglasio da se sve promeni kada se pronađe ona prava partnerka: "Kad nađete pravu osobu koja u vama ne budi te stvari, kad nemate potrebu da se ponašate drugačije nego u prirodi... Kad se kockice slože i kad se taj zid zida kako treba, onda je to - to".

Medicinsko čudo nakon teške borbe

Nakon što je pronašao sreću pored voditeljke Katarine Kolozeus, par se suočio sa ozbiljnim zdravstvenim problemima na putu do roditeljstva. Katarina je morala da operiše benigni tumor, odnosno cistu na jajniku, što je smanjilo njene šanse da ostane u drugom stanju.

Nakon operacije, lekari su insistirali da Katarina prima hormonsku terapiju. Kako je LJuba objasnio, taj hormon inače privremeno uvodi ženu u stanje menopauze i onemogućava trudnoću, a nipošto ne bi smeo da se uzima ukoliko je žena već trudna.

"Doktor je tako odredio, iako ona nije htela, imala je osećaj da to ne treba da radi", prisetio se pevač. Ipak, lekarski konzilijum je doneo odluku da terapija mora da se sprovede.

U tom trenutku dogodilo se pravo čudo.

"Hvala Bogu, baš u tom periodu kada je primila prvi hormon, ona je ostala trudna i vidiš kako se čuda dešavaju", ispričao je LJuba, šaljući snažnu poruku svim parovima koji prolaze kroz sličnu borbu.

"Bežali smo od veštačke oplodnje"

Pevač je otkrio da su lekari godinama vršili pritisak na njih da se podvrgnu vantelesnoj oplodnji, govoreći im da "ulaze u godine", ali da su oni verovali u prirodan tok stvari.

"Rekao bih ljudima da ne odustaju nikada, nama su godinama govorili da ide na veštačku oplodnju, a mi smo bežali od toga, znali smo da ne treba siliti stvari, da sve treba da bude prirodno. Doktori su nam govorili da ulazimo u godine, mi smo razmišljali o tome kada su nas ubeđivali, ali nismo hteli", zaključio je pevač i otkrio da je prisustvovao porođaju supruge.

(Blic)

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