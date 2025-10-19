ČUVENA PETROJKA IZ SERIJE "SELO GORI" TRPELA STRAŠNO NASILJE: Muž ju je tukao dok je bila trudna, a 7 dana nakon porođaja zbog batina izgubila vid i govor

Glumica Tijana Vučetić otkrila je užas kroz koji je prošla zbog fizičkog i psihičkog nasilja supruga.

Glumica Tijana Vučetić, poznata po ulozi Petrojke u seriji „Selo gori, a baba se češlja“, tri godine prolazila je kroz pravu životnu dramu. NJena borba sa suprugom Slobodanom Macurom, s kojim ima ćerku Andreju, bila je ispunjena fizičkim i psihičkim nasiljem koje je ostavilo duboke ožiljke.

Tijana je prvi put progovorila o svemu 2013. godine, kada je podnela zahtev za razvod i dobila sudsku odluku kojom joj je povereno starateljstvo nad detetom.

– Sada kada sam dobila starateljstvo nad Andrejom osećam veliko olakšanje. NJen otac imaće priliku da je viđa jednom mesečno u kontrolisanim uslovima, odnosno pod nadzorom – iskrena je blia Tijana, navodi Hello.

LJubav koja je postala noćna mora

Glumica se prisetila početaka veze:

– Oboje živimo u Žarkovu, pa smo se poznavali tri godine, a onda nam se u kratkom periodu desilo mnogo lepih stvari. U roku od godinu dana počeli smo da se zabavljamo, verili smo se, dobili dete i organizovali svadbu. Bilo je i lepih zajedničkih trenutaka sa njim, ali znatno manje od onih loših.

Tijana tvrdi da je nasilje počelo dok je bila u drugom stanju.

– Nasilje je počelo već dok sam bila u drugom stanju. Udarao me je uglavnom u glavu, da ne bih imala ožiljke na vidljivim mestima i da niko ne bi saznao kroz šta prolazim. U početku nikome nisam govorila o tome, želela sam da sama rešim taj problem. Kasnije sam se poverila samo najbližim prijateljima koji su sve vreme bili uz mene i bez kojih ne znam kako bih iznela trudnoću. Oni su me savetovali da ga napustim, ali mi se činilo da mogu da prevaziđem problem. Nisam govorila čak ni svom ocu i bratu šta mi se dešava. Nažalost, izgubila sam majku u dvadeset petoj godini, a možda bi sve bilo drugačije da je ona bila uz mene u najtežim trenucima. Skupila sam snagu kako bih mogla da iznesem trudnoću. Ipak, od posledica batina porodila sam se u osmom mesecu.

Sedam dana posle porođaja: gubitak vida i govora

Ni nakon rođenja deteta mir nije došao.

– Rođenje deteta nije donelo mir u naš dom. Sedam dana pošto sam napustila porodilište dobila sam takve batine da sam izgubila govor i vid. I on se tada uplašio za moj život, pa je prvi put pozvao "Hitnu pomoć". Lekari su došli i pregledali me, ali sam morala da potpišem papir da me niko nije pretukao.

Tijana ističe da nasilje nije prestalo ni nakon ovog događaja, a problem je postajao sve ozbiljniji jer je suprug sve češće konzumirao alkohol.

– Tog dana drama je trajala nekoliko sati. Moj brat je tada saznao šta se dešava jer me je pozvao telefonom i čuo uvrede koje je izgovarao moj muž. Inače, pored fizičkog trpela sam i veliko psihičko maltretiranje, a kada vas neko stalno vređa i govori vam da ne vredite, s vremenom poverujete u to. Posle niza uvreda i fizičkog nasilja, koje je i moja devojčica videla, odlučila sam da prvi put pozovem policiju. Patrola je došla u roku od pet minuta i kada su konstatovali šta se dešavalo, Andreja i ja smo odvedene u "Sigurnu kuću". Tada su za našu dramu saznale i moja i njegova porodica i moram da priznam da sam od njegovih roditelja u tom trenutku dobila podršku. Stalno smo bili u kontaktu dok sam bila u "Sigurnoj kući" i na njihovo insistiranje posle deset dana sam se vratila.

Povratak u nasilje i konačna odluka

Međutim, povratak kući nije doneo mir.

– Moj još zvanični suprug ima posao koji podrazumeva stalna putovanja. Kada sam se vratila iz "Sigurne kuće" u stan u kome smo živeli, on prvih mesec dana nije bio tu, ali čim je došao, nastavio je sa alkoholisanjem koje je po pravilu pratilo nasilje. Sa njim sam posle toga izdržala još nekoliko meseci, a onda sam donela konačnu odluku da napustim dom i da podnesem zahtev za razvod, jer moje dete raste i ne želim da odrasta uz takve stravične prizore. To se desilo pre dva meseca i već tada se čitava njegova porodica okrenula protiv mene.

Novi život

Danas Tijana i mala Andreja započinju potpuno novi život.

