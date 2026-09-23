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DA LI JE OVO NJENO NAJBOLJE IZDANJE DO SADA? Kejt Midlton na premijeri filma Toma Kruza blistala u haljini od koje zastaje dah (FOTO)

Princeza od Velsa, Kejt Midlton, i njen suprug, princ Vilijam, prisustvovali su premijeri akcione komedije Toma Kruza na londonskom Lester skveru.

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Foto: Profimedia/ GEORGE ROGERS
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Kejt se odlučila za eteričnu haljinu u kraljevski ljubičastoj boji, kreaciju Dženi Pakham, koja seže do poda, a prate je dugački rukavi i elegantni nabori. Ovo njeno izdanje se slobodno može izdvojiti kao jedno od najromantičnijih, a imala ih je mnogo. 

Nosila je puštenu kosu oblikovanu u blage talase sa skupljenim prednjim pramenovima što je celokupnom izgledu dalu još veću notu romantike. 

Ogrlica stara više od 100 godina 

Ipak, pored haljine koja je pokupila pažnju ne može da se ne primeti poseban komad kraljevskog nakita koji je nosila – ogrlica sa ametistom, koja je pripadala Kraljici Majci. Ovaj komad nakita čini biserna ogrlica čiji je centralni ukras pravi dragulj – privezak u obliku srca sa ametistom i dijamantima. Ogrlica je stara više od jednog veka; prvobitno je bila poklon kraljice Aleksandre njenoj unuci, Elizabet Bouz-Lajon, povodom venčanja 1923. godine. Kraljica Kamila ju je takođe nosila na premijeri filma „Skajfol” 2012. godine.

Kejt je takođe nosila minđuše „Kolingvud” sa visećim biserima – suptilan, a ipak upečatljiv komad nakita iz kolekcije njene pokojne svekrve, princeze Dajane.

Sa njom je sve vreme bio princ Vilijam, obučen u elegantan crni smoking od somota sa srebrnim detaljima i odgovarajućom leptir-mašnom.

Kraljevski par je godinama u prijateljskim odnosima sa Tomom Kruzom, a premijere njegovih filmova se ne propuštaju. 

U razgovoru sa novinarima na premijeri, pre nego što su stigli, Tom je sa pun hvale govorio o Kejt i Vilijamu:

- Jednostavno ih obožavam. Divni su ljudi i veoma ih poštujem.

Tom u filmu „Diger” (Digger) reditelja Alehandra G. Injaritua tumači glavnu ulogu, a premijera u bioskopima širom sveta zakazana za 2. oktobar. 


 

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