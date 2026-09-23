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KONAČNO OTKRIVENO OD ČEGA JE PREMINULA KLIČKOVA BIVŠA: Glumica umrla sa samo 36 godina, nalaz iz njenog organizma ZAPREPASTIO SVE

Zvanični uzrok smrti Hejden Panetijer je slučajno predoziranje koktelom lekova i psihoaktivnih supstanci, uključujući fentanil i 4-ANPP.

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Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
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Zvanični rezultati obdukcije potvrdili su uzrok smrti poznate holivudske glumice Hejden Panetijer, koja je iznenada preminula 16. avgusta u 36. godini života u svojoj kući u Grinvilu, u Južnoj Karolini. Zvaničnici iz kancelarije patologa okruga Grinvil saopštili su da je smrt nastupila usled tragičnog spleta okolnosti i slučajnog predoziranja opasnim koktelom lekova i psihoaktivnih supstanci.

Prema zvaničnom izveštaju koji je izradio licencirani forenzički patolog, na telu nesrećne glumice nisu pronađeni nikakvi tragovi fizičke traume koji bi doprineli njenoj smrti. Kao zvanični uzrok smrti navedeni su toksični efekti fentanila, sintetičkog opijata 4-ANPP, alprazolama, metokarbamola i kvetiapina, dok je način smrti okarakterisan kao nesrećan slučaj.

U medicinskom nalazu se objašnjava da je metokarbamol lek koji se koristi za ublažavanje bolova u mišićima, kvetiapin je antipsihotik poznat pod nazivom Seroquel, dok je alprazolam čuveni Ksanaks koji se prepisuje za anksioznost i napade panike.

Posebno zabrinjava prisustvo fentanila i supstance 4-ANPP koja služi kao glavna hemikalija za njegovu proizvodnju, s obzirom na to da je fentanil čak 50 puta jači od heroina i da samo nekoliko zrnaca može uzrokovati trenutni fatalni ishod.

Izvor blizak istrazi otkrio je za medije da se veruje kako je glumica konzumirala samo jednu pilulu oksikodona koja je bila pomešana sa fentanilom, a koju je nabavila od svog dugogodišnjeg dilera u Los Anđelesu neposredno pre leta za Južnu Karolinu.

U trenucima kada je hitna pomoć stigla u stan u Grinvilu, lekari su pokušali reanimaciju, ali su mogli samo da konstatuju smrt. Na mestu događaja zatečeni su njen povremeni partner Brajan Hikerson i njegov brat Zak. Advokat Sloun Elis, koji zastupa Brajana Hikersona, naglasio je da u slučaju nema elemenata krivičnog dela niti tragova nasilja.

Borba sa zavisnošću, porodični lomovi i majčinstvo

Život Hejden Panetijer van kamera bio je obeležen teškim ličnim borbama, depresijom i zavisnošću. Iza sebe je ostavila 11-godišnju ćerku Kaju, koju je dobila tokom dugogodišnje veze sa bivšim verenikom i čuvenim ukrajinskim bokserskim šampionom Vladimirom Kličkom.

Nakon što se 2018. godine suočila sa teškom postporođajnom depresijom i zavisnošću od narkotika, glumica je donela tešku odluku i potpisala punoslužno starateljstvo bivšem partneru, nakon čega se mala Kaja sa ocem preselila u Ukrajinu.

NJen otac Skip Panetijer oglasio se potresnim saopštenjem u ime neutešne porodice.

- Sa dubokom tugom delimo tragičnu vest o odlasku naše voljene Hejden, koja je bila neverovatna svetlost i sila prirode koja je donosila neizmernu ljubav i radost svima koji su je poznavali - poručio je otac Skip Panetijer, zamolivši javnost za privatnost.

Od dečije zvezde do svetske slave u serijama i filmovima

Hejden Panetijer je svoju glumačku karijeru započela još kao devojčica u sapunicama, dok je širu prepoznatljivost stekla 2000. godine u sportskoj drami "Sećanje na Titane" pored Denzela Vošingtona, kao i pozajmljivanjem glasa liku Dot u animiranom hitu "Život buba" iz 1998. godine.

Svetsku slavu i status prave zvezde donela joj je uloga navijačice Kler Benet u naučno-fantastičnoj seriji "Heroji", dok je lik kantri pevačice Džulijet Barns u seriji "Nešvil" tumačila tokom 6 sezona. Za ulogu u "Nešvilu" osvojila je 2 nominacije za Zlatni globus, dok je kao pevačica zabeležila čak 11 numera na zvaničnim Bilbord listama.

Pored toga, ostvarila je zapažene uloge u filmovima "Sve ili ništa", "Podizanje Helen", kao i u nastavcima popularne horor franšize "Vrisak 4" i "Vrisak 6" gde je tumačila lik Kirbi Rid.

(Blic Žena)

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