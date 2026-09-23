ZAVRŠENA OBDUKCIJA SINA SINDI KRAFORD: Iza zatvorenih vrata odvija se prava porodična drama

Presli Gerber, sin Sindi Kraford, preminuo je iznenada u 27. godini života u Santa Moniki, 20. septembra 2026.

Nakon iznenadne i potresne smrti mladog modela Preslija Gerbera u 27. godini života, njegova majka, proslavljeni svetski supermodel Sindi Kraford, ostala je potpuno slomljenog srca. Tragični događaj odigrao se 20. septembra 2026. godine na području Santa Monike, kada su medicinske ekipe izašle na teren u 9:45 časova ujutru nakon poziva zbog sumnje na predoziranje i srčani zastoj.

Prema zvaničnom izveštaju koji je dao medicinski veštak okruga Los Anđeles, obdukcija tela Preslija Gerbera je zvanično završena, ali je tačan uzrok i način smrti odložen. Nadležni organi zatražili su dodatna testiranja i toksikološke analize kako bi se donela konačna odluka, što bi po proceduri moglo da potraje nekoliko meseci.

Bliski izvori za medije otkrili su da je Sindi Kraford u potpunom šoku i neizmerno tužna zbog gubitka sina, a celokupna porodica prolazi kroz najteže trenutke u životu. Preslijeva mlađa sestra Kaja Gerber bila je izuzetno vezana za brata i ponosna na njegovu hrabrost jer je uvek otvoreno naglas govorio o sopstvenim borbama.

Priče da su holivudski roditelji bili odsutni odlučno su demantovane od strane dugogodišnjih prijatelja doma Kraford. Istaknuto je da su Sindi i njen suprug Rande Gerber sve vreme bili maksimalno uključeni u život svog sina, pružajući mu neprekidnu ljubav i podršku tokom svih godina njegovih borbi.

Presli otvoreno govorio o mentalnim problemima

Pre ove tragedije, mladi Presli Gerber je izuzetno hrabro i javno govorio o tome koliko narušeno mentalno zdravlje i depresija utiču na život mladih ljudi. U podkastu "Studio 22" tokom 2023. godine podelio je dirljivo razmišljanje o svojoj misiji.

"Pošto sam se borio sa mentalnim zdravljem, depresijom i nekim drugim stvarima koje dolaze uz to, mislim da, bilo da pomognem jednoj osobi ili stotini ljudi da izađu iz mesta u kojem sam se ja u jednom trenutku života nalazio, to je sve što treba da uradim".

On je naglašavao da je rad na psihičkom stanju posao koji traje 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, i da se nada da će njegove greške poslužiti drugima da ne naprave iste propuste.

NJegovo poslednje pojavljivanje u javnosti zabeleženo je u junu 2026. godine na modnom događaju u Malibuu u Kaliforniji.

(Blic Žena)

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