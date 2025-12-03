Oglas
DANAS BI NAPUNLA 48 GODINA: Sećanje na Kseniju Pajčin još uvek ne bledi - otkriveno šta je uradila veče pre nego što je ubijena

Na današnji dan 1977. godine, rođena je Ksenija Pajčin, pevačica koju je 16. marta 2010. godine ubio dečko Filip Kapisoda.

Foto: Printscreen/ YouTube - Xenia Pajčin
Prošlo je 15 godina od kako nas je napustila, a interesovanje i sećanje na nju ne bledi. Nedavno je na Instagramu osvanula njena nikad viđena fotografija, koja je prikupila pregršt lajkova. Pričalo se da je nastala u Grčkoj, u koju je morala da ode kako bi pobegla od "zaljubljenog moćnika".

NJena lepota i harizma opčinjavali su muškarce - o njoj je u svojoj biografiji pisao i Aca Lukas, a nedavno govorio i Nebojša Tubić Žabac, koji je imao prilike da je vidi veče pre stravičnog kraja.

Ksenija Pajčin je rođena u Beogradu 1977. godine. Koreni njenih roditelja potiču iz Bosne. NJihov rani razvod je i te kako negativno delovao na njenu psihu zbog čega je školu završavala vanredno.

Razvod roditelja je slomio

Izduvni ventil našla je u plesu, išla na razne kurseve, a pred kraj srednje škole počela je da igra po klubovima. Odmah ju je primetila Dragana Mirković, pa ju je povela sa plesnom grupom Beet street na svoju promotivnu turneju 1994. naslovljenu "Opojni su zumbuli".

U jednom gostovanju, Ksenija je pričala o školskim danima u Petoj ekonomskoj.

"Ja sam se samo sa muškarcima družila, naterala sam par momaka da pomegnemo kroz prozor. Mislim da je tad bio embargo, neka 93, 94 godina", pričala je Ksenija.

Na Instagram stranici koja nosi njeno ime, može se videti i kako je izgledala kao devojčica:

Žabac je i pre govorio o njihovom burnom odnosu, opisujući je kao izuzetno privlačnu i temperamentnu devojku, punu energije, ali i nepredvidivu u ponašanju. NJihova veza bila je kratka i uzbudljiva, a u to vreme Ksenija je imala tek osamnaest godina. Nedavno je otkrio i da ga je poljubila veče pre ubistva

Rekonstrukcija zločina: Telo su našli pored vrata, pokušala je da pobegne
- Sreo sam ih u Stefan Braunu na slavlju povodom ženidbe jednog mog drugara i Mimi iz Modelsica. Ja uđem u lift, kad tamo Ksenija i Kapisoda. Kaže ona meni: "Što se ti meni ne javiš?” Kažem ja: "Kako da ti se javim kad si sa dečkom?" Kaže ona: "Nije mi to dečko, to mi je modni kreator.” I on je udari laktom. Ja tu poludim i kažem: "'Alo dečko, još jednom je udariš preda mnom, iščupaću ti ruku i tući ću te tom tvojom rukom!" Kad smo ušli unutra, ona malo popila i počne njemu da prkosi. Pokaže na mene i kaže: “On me je silovao 5 puta na veče kad sam imala 18 godina.”Dečko onako je samo gleda, shvata da ga provocira - priseća se Tubić i opisuje šta se događalo veče pre ubistva.

- Veče pre ubistva, bio sam sa Gocom Božinovskom u klubu XL.Ksenija dolazi sa Kapisodom, prilazi mi i poljubi me u usta. LJubomorna Goca, ljubomoran Kapisoda. Oni su se tu posvađali gadno. Ja mislim da je neko njemu napunio glavu da je ona bila trudna sa njim i da je pobacila. Verovatno je bio na nekim drogama i svađali su se, ona je njega napadala da on nju vara jer je i ona bila ljubomorna. Nije mi jasno da je bio sposoban da je zbog te sitne čarke ubije i da izvrši samoubistvo. Čini mi se da je tu samo bila neka droga u pitanju - tvrdio je Nebojša Tubić Žabac, a šta je prava istina, nažalost, znaju samo akteri.

(Mondo)

