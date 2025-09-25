Oglas
DARKO LAZIĆ JEDVA PREŽIVEO UDES 2018. GODINE: Bio u komi 23 dana, a posle toga je imao još nekoliko saobraćajnih incidenata

Pevač je i ranije više puta punio medijske stupce zbog saobraćajnih nezgoda, a jedna nesreća iz oktobra 2018. godine zauvek je promenila njegov život.

1758789761_Foto-N.-Skenderija-Ataimages.rs.jpg
Foto: N. Skenderija, Ataimages.rs
Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina, noćas su doživeli tešku saobraćajnu nesreću na autoputu kod Geneksa, u blizini Beogradske arene. NJegov automobil sudario se sa autobusom, nakon čega je udario u bankinu i potpuno se uništio.

Podsetimo, pevač je i ranije više puta punio medijske stupce zbog saobraćajnih nezgoda, a jedna nesreća iz oktobra 2018. godine zauvek je promenila njegov život - tada je bio na ivici smrti.

Bio u komi, jedva preživeo

Lazić je 23. oktobra rano ujutru doživeo stravičan udes kada mu se automobil prevrnuo na putu kod njegovog rodnog sela Brestač. Vozilom Hitne pomoći hitno je prebačen u Kliničko-bolnički centar u Zemunu, gde je primljen sa teškim povredama opasnim po život. Automobil je završio na krovu i bio potpuno uništen.

- Ja sam imao saobraćajnu nesreću u oktobru 2018. i bukvalno sam posle nekoliko sati bio otpisan. Skroz sam potonuo. Bio sam dva meseca u bolnici. Da ne pričam o povredama, koje su stravične: 12 polomljenih rebara, polomljeni kuk, karlica, grudni koš, hematom na glavi, slezina, bubreg... Sve, sve. Disao sam na aparatima mesec dana. Bio sam 23 dana u komi. To je jako čudna stvar. Non-stop sam imao u glavi i viđao sam neke bele ili svetloplave zavese koje su stalno bile tu, letele su. Viđao sam i neke ljude koje ne poznajem uopšte. To malo ljudi zna i, evo, sad sam to rekao. Tih 23 dana kome je trajalo kao da sam legao i odspavao i sutradan se probudio - otkrio je Lazić.

U toj nezgodi zadobio je teške povrede: polomljena rebra, karlica, kuk i grudni koš, uz hematom na glavi, kao i povrede unutrašnjih organa - slezine i bubrega. Mesec dana bio je priključen na aparate, dok je 23 dana proveo u komi.

Lakši udesi nakon 2018.

Posle stravične nesreće kod Brestača, pevač je imao još nekoliko saobraćajnih incidenata, uglavnom sa manjom materijalnom štetom i lakšim posledicama, ali nijedan nije bio ni blizu dramatičan kao onaj iz 2018. godine.

(Telegraf)

