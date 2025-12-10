Oglas
4 KLJUČNE NAVIKE ZA ZDRAVLJE JETRE: Većina misli na izbegavanje alkohola, ali nije samo to

Kada jetra postane oštećena i razvije ožiljke, stanje se naziva ciroza, a česti simptomi uključuju umor, slabost, gubitak apetita, mučninu...

1765361689_shutterstock_2485036419.jpg
Foto: Shutterstock
Iako se alkohol smatra jednim od glavnih uzroka oštećenja jetre, stručnjaci naglašavaju da se veliki deo problema može sprečiti pravovremenom brigom o zdravlju jetre i usvajanjem zdravih životnih navika.

Gastroenterolog dr Angad Dillon za Stylist je istakao koliko je jetra važan i opterećen organ, rekavši:

- Verovatno je to najotporniji organ u telu, ali o njemu zaista ne razmišljamo dok nešto ne pođe po zlu. Jetra neprestano radi na obradi svega što unosite, proizvodnji ključnih proteina i održavanju metabolizma pod kontrolom.

Kako bi jetra radila optimalno, slede nekoliko njegovih ključnih navika koje bismo, prema njegovim rečima, svi trebali praktikovati.

1. Kretanje svaki dan

Dr Dillon naglašava važnost svakodnevne aktivnosti. "Kretanje je neizostavan deo mog dana", podelio je, upozoravajući da dugotrajno sedenje može doprineti problemima sa jetrom. Zato tokom dana postavlja podsetnike da ustane ili kratko prošeta, vozi bicikl kad može i uvek uključuje neki oblik organizovane telesne vežbe kako bi održao jetru i celo telo u dobrom stanju.

2. Početak dana kafom

Prema dostupnim istraživanjima, umerena konzumacija kafe može imati zaštitni efekat na jetru. Dr Dillon tvrdi:

- Neke studije sugerišu da umerena konzumacija kafe može biti povezana sa smanjenim rizikom od upale jetre i ciroze.

Objašnjava da antioksidansi mogu igrati važnu ulogu i dodaje:

- Volim svoju jutarnju šolju kafe, ne samo zbog kofeina, nego i kao deo moje strategije zaštite jetre.

3. Izbegavanje konzumacije alkohola dva dana zaredom

Ako odluči da pije alkohol, dr Dillon se pridržava jasnog pravila:

- Ako odlučim da pijem alkohol – čak i ako je manje od preporučenog nedeljnog unosa – nikada to ne činim dva dana zaredom.

Smatra da povremeni izlazak nije problem, ali naglašava da česta preterivanja mogu biti rizična i da je jetri potreban odmor između dana konzumacije alkohola.

4. Izbegavanje visoko prerađene hrane

Visoko prerađena hrana povezuje se sa povećanim rizikom od gojaznosti, dijabetesa tip 2 i kardiovaskularnih bolesti. Dr Dillon stoga preporučuje ograničavanje takvih namirnica i kaže:

- Pokušavam da izbegavam visoko prerađenu hranu što je više moguće. Moje zlatno pravilo je fokus na celovite namirnice – puno lisnatog povrća, nemasni proteini i namirnice bogate omega-3, poput lososa i oraha - zaključio je gastroenterolog.

(Index.hr)

 

