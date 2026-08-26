TRAMP NAREDIO DA SE SPUSTE SVE ZASTAVE U AMERICI NA 7 DANA ZBOG DOLI PARTON: Evo kako su izgledali njeni poslednji dani

Kraljica kantri muzike, Doli Parton preminula je u 80. godini života, samo godinu dana nakon smrti supruga sa kojim je bila u braku 60 godina. Par nije imao dece, a detalji o nasledstvu će tek biti saopšteni

Doli Parton je umrla od raka, to je saopštila njena porodica, iako nije navedeno koji tip raka je u pitanju. Ono što je saopšteno je da se pevačica kratko borila sa ovom opakom bolešću, da je u bolnicu primljena u petak, a preminula je već u utorak.

Doli je imala 80 godina i umrla je samo godinu dana nakon smrti supruga sa kojim je bila u braku 60 godina.

"Borim se sa nekim zdravstvenim problemima na koje jednostavno nisam obraćala pažnju dok sam pazila na Karla“, rekla je pevačica nedavno, misleći na svog pokojnog supruga, koji je preminuo u martu 2025. godine.

To je sve što je javnost saznala o njenoj borbi sa bolešću, jer Doli nikad nije htela da širi negativnost. Bila je poznata po tome što je širila osmeh, optimizam i dobro raspoloženje.

U intervjuu objavljenom samo četiri dana pre njene smrti, Doli je izjavila da još uvek ima "toliko stvari koje želi da postigne“ i zaklela se da će nastaviti da „radi koliko god mogu kako bi sve oživela“.

Predsednik Donald Tramp je naredio da se američke zastave spuste širom zemlje na nedelju dana u njenu čast.

Smrt saopštio sestrić

"Ova video objava je nešto što me je Doli zamolila pre mnogo godina pre nego što sam to u potpunosti apsorbovao kao buduću stvarnost“, rekao je njen sestrić koji je godinama radio i kao njeno obezbeđenje.

Pohvalio je svoju tetku što je „živela u svetlosti“ i rekao da je sada „u Isusovom naručju“ i u društvu svog pokojnog supruga Karla Dina, kao i svojih roditelja i „bezbroj drugih koji su je gledali i čeznuli da je sretnu na nebesima“.

"Naša voljena Doli Parton je provela svoj život i karijeru unoseći radost, smeh, nadu i integritet u sve čega se dotakla“, navodi se u saopštenju.

"Nakon što se hrabro suočila sa kratkom borbom sa rakom, Doli je danas napustila svoj zemaljski život u Centru za rak „Vanderbilt-Ingram“, okružena voljenima.“

NJeni predstavnici su takođe istakli izuzetan domet Partonine „neuporedive velikodušnosti“, napominjući da je dotakla živote bezbroj ljudi koje nikada neće sresti i da je uvek bila spremna da „pruži ruku pomoći“.

„Bilo da se radi o stotinama miliona knjiga doniranih putem njene neprocenjive Biblioteke mašte ili finansiranju istraživanja koja su pomogla u stvaranju vakcine koja spasava živote i koristi se širom sveta, Dolina bezuslovna ljubav prema svim ljudima bila je vodeća snaga za njen trajni uticaj.“

Uprkos borbi sa rakom, Doli je ostala optimistična i oslanjala se na svoju duboku hrišćansku veru za snagu u poslednjih nekoliko meseci.

„Od trenutka kada se Doli Parton rodila, bila je okružena verom, Bogom, Isusom. NJen deda je bio propovednik. Čak i u svojoj brodvejskoj predstavi, ona pokazuje koliko joj vera znači“, rekao je izvor za People.

„I zato je prirodno da ljudi vere veruju da Bog ima kontrolu. Nije važno šta lekari mogu reći, šta ljudi mogu reći. Nije gotovo dok Bog ne kaže da je gotovo. Mislim da je svaki dan živela radeći i sve dok je Bog nije pozvao kući, bila je ovde i imala je još posla.“

Sama Doli je u intervjuu iz 2020. godine rekla koliko joj molitva i vera pomažu: "Za mene je to moje spasenje. Pomaže mi u svemu.“ na molitvama i saučešću.“

Kako je Doli srela ljubav svog života

Doli je u praonici veša srela Kalra Dina i odmah se zaljubila. Kada joj je Karlo rekao da planira da se oženi njome, bila je iznenađena. Volela je Karla više nego bilo koga s kim je bila, ali je želela da se fokusira na karijeru i bila svesna žrtava koje rano udavanje i deca nose, posebno posle odgajanja svojih braće i sestara.

Karlo je bio miran i vredan, mogao je da kuva i šije, i bio je spreman da radi kućne poslove. Dolina dugogodišnja prijateljica Džudi Ogl kaže:

"Jednostavno su se oboje zaljubili. Ako bi Klint Istvud i Marlboro Men imali dete, to bi bio Karlo."

Međutim, jedno je bilo jasno - Karlo nije bio zainteresovan za svet zabave. Posetio je Doli u studiju dok je snimala pesmu "Glupa Plavuša" 1966. godine, ali je ubrzo otišao, pitajući se: "Ko želi da stalno sluša istu pesmu?"

NJena čuvena pesma "Jolene" nastala je, kako kaže legenda, kada je primetila crvenokosu službenicu u banci koja je delovala kao da je zainteresovana za Karla. NJihov brak je od početka imao jasna pravila: on neće ići na premijere i dodelu nagrada, a Doli neće biti zadužena za kuću dok gradi karijeru.

"Volela je njegovu nezavisnost i rekla da joj je sloboda potrebna i u braku i kao gorivo za kreativnost", piše biograf Marta Akman.

Venčali su se 1966. godine, kada je ona imala 20, a on 23 godine. Iako je Karlo ponekad vozio Doli na nastupe u Grand Ole Opry, nije voleo pažnju i glamur. Fanovi su ga često uznemiravali u prodavnici auto-delova ili na stadionu, ali on je ostajao pri svom: "Neću da pričam o Doli."

NJihov život nije bio tipičan, ali je funkcionisao. Vožnje po malim južnim gradovima i kampovanje bili su deo njihove rutine. Karlo je čak samostalno posećivao Dolivud, Dolin tematski park u Pidžon Foržu, kupujući kartu i stojeći u redu sam, jer nije želeo da ga tretiraju posebno kao Dolinog supruga.

Doli je uvek znala svoju vrednost. Kada je Elvis Presli želeo da snimi njenu pesmu "Zauvek ću te voleti", ona je odbila da pristane na ugovor koji bi joj oduzeo prava na pesmu, pokazujući koliko joj je finansijska kontrola bila važna.

Do sredine 70-ih, Doli je neumorno nastupala, ali je malo zarađivala zbog troškova. Otišla je u NJujork i jasno rekla producentima: "Kada naučite kako da prodate žensku verziju Eltona Džona, onda ćemo zarađivati."

Kako su njena slava i bogatstvo rasli, Karlo je ostajao izvan tog sveta. Sve do svoje smrti u martu 2025. godine, u 82. godini, nije pokazivao interesovanje za glamur i intervjue. "Mogu da pijem pivo i pričam s vama, ali o Doli apsolutno neću da govorim", govorio je.

Doli Parton i Karlo Din dokaz su da ljubav i karijera mogu da funkcionišu kada postoji poštovanje, razumevanje i nezavisnost i da prava podrška ne mora biti u svetlu reflektora.

(Stil)

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