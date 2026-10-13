DRAMA U AVIONU! Selma Bler uhapšena nakon haosa na letu: Pokušala da otvori vrata, pa napala članove posade

Glumica Selma Bler uhapšena je zbog pokušaja otvaranja vrata aviona u vazduhu, a povređeni članovi posade zbrinuti su nakon incidenta

Glumica Selma Bler uhapšena je nakon incidenta na letu kompanije „Delta”, tokom kojeg je fizički nasrnula na članove posade i pokušala da otvori vrata aviona dok je letelica bila u vazduhu.

Incident se dogodio u nedelju, tokom leta od međunarodnog aerodroma u Los Anđelesu (LAX) do aerodroma „Džon F. Kenedi” (JFK) u NJujorku. Situacija je eskalirala kada je 54-godišnja glumica pokušala da otvori vrata aviona, što je dovelo do sukoba sa članovima posade.

Povređeni su zbrinuti, a glumica je uhapšena

Navodi se da je Blerova udarila jednog člana posade i ujela drugog nakon pokušaja otvaranja vrata tokom leta, a kompanija „Delta” je potvrdila hapšenje za „Dejli mejl”.

Portparol „Delte” izjavio je: „Delta ima nultu toleranciju prema neprikladnom ili nezakonitom ponašanju, jer su bezbednost naših putnika i posade uvek na prvom mestu.”

Lučka uprava NJujorka potvrdila je da su dva člana posade prijavila povrede, pri čemu je jedan od njih prevezen u bolnicu.

U saopštenju se navodi: „U nedelju, 11. oktobra, oko 23 časa na aerodromu JFK, policija Lučke uprave (PAPD) odgovorila je na poziv povodom putnice koja se nasilno ponašala u avionu kompanije ’Delta erlajns’ (let 938), parkiranom na izlazu nakon dolaska sa aerodroma LAX.

„Osumnjičena je identifikovana kao Selma Bler, 54-godišnja žena. Privedena je i prevezena u bolnicu radi lekarske procene.

Predstavnik Selme Bler izjavio je za portal TMZ: „Selma je doživela zdravstvenu krizu koja je dovela do navedenog ponašanja. Nakon sletanja, odmah joj je pružena medicinska pomoć i trenutno je u stabilnom stanju.”

Blerova je uhapšena i prevezena u bolnicu radi procene stanja, gde se i dalje nalazi u trenutku objavljivanja ove vesti. FBI trenutno istražuje incident.

Ovaj slučaj ponovo je privukao pažnju javnosti jer Selma Bler nije prvi put povezana sa incidentom tokom avionskog leta.

Selma je pre 10 godina imala još jedan incident u avionu

Blerova se 2016. godine izvinila nakon bizarnog incidenta na letu kompanije „Delta” – kada je, navodno, kombinovala alkohol i lekove, nakon čega je počela da plače i viče da je zlostavljaju, tokom leta kući iz Kankuna.

„Juče sam napravila veliku grešku. Nakon divnog putovanja sa sinom i njegovim tatom, pomešala sam alkohol i lekove; to je dovelo do gubitka svesti, kao i do toga da izgovorim i uradim stvari zbog kojih duboko žalim”, rekla je Blerova u izjavi za časopis *Vanity Fair*.

„Moj sin je bio sa svojim tatom, spavao je sa slušalicama na ušima, tako da je to bila srećna okolnost. Ovo shvatam veoma ozbiljno; izvinjavam se svim putnicima i članovima posade koje sam uznemirila i zahvalna sam svima koji su mi pomogli nakon tog događaja.

„Ja sam nesavršeno ljudsko biće koje pravi greške i osećam veliku sramotu zbog ovog incidenta. Zaista mi je veoma žao.”

Blerova je 2018. godine otkrila da boluje od multiple skleroze, oboljenja centralnog nervnog sistema koje oštećuje živce i utiče na prenos električnih signala u mozgu.

Multipla skleroza može izazvati slabost mišića, promene vida, utrnulost i gubitak pamćenja. U to vreme, oglasila se putem društvenih mreža i napisala: „Imam #multiplusklerozu. Trenutno sam u fazi pogoršanja bolesti. Zahvaljujući Božjoj milosti, snazi volje i razumevanju producenata iz 'Netfliksa', imam posao.

„Divan posao. Imam invaliditet. Ponekad padam. Ispadaju mi stvari. Pamćenje mi je mutno. A moja leva strana traži uputstva od pokvarenog GPS-a. Ali guramo dalje.

„Smejem se i ne znam tačno šta ću raditi, ali daću sve od sebe”, nastavila je Blerova.

Počela je da koristi štap, koji je, usred zdravstvenih problema, nazvala „neophodnošću”. Međutim, prošle godine je sa zadovoljstvom izjavila za časopis *People* da je „zaista bez simptoma” i da se „oseća veoma dobro”.

(Stil)

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