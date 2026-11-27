Suzana Jovanović je u emisiji 'AmiDži šou' prvi put javno govorila o pokušaju koleginice da joj razori brak.

Pevačica Suzana Jovanović, udovica Saše Popovića, gostujući u emisiji „AmiDži šou“ kod Ognjena Amidžića prvi put je javno progovorila o pokušaju jedne koleginice sa estrade da joj razori brak. Kako je ispričala, čitav slučaj završio je i pred policijom nakon što je dobila uznemirujući telefonski poziv.

Sve je počelo kada ju je pozvao nepoznati muškarac sa lažnom tvrdnjom da su bili u vezi i da mu duguje novac. „Zvoni meni telefon i zove me tip: ’Zdravo Suzana, duguješ mi 2.500 maraka. Kad si bila sa mnom dao sam ti 2.500 maraka’“, prisetila se Suzana Jovanović u emisiji.

Umesto da se uplaši ili sakrije poziv, Suzana je odmah uključila spikerfon i predala slušalicu suprugu rečima: „Evo moj muž“. Kada ju je Saša pitao šta mu treba, muškarac sa druge strane žice počeo je da zamuckuje. Par nije želeo da pređe preko ove, kako ju je Suzana nazvala, podmetačine, pa su skenirali broj i podneli krivičnu prijavu za uznemiravanje.

Policija identifikovala osobu

Policija je ubrzo identifikovala osobu koja je pozivala pevačicu. Iako joj inspektor nije otkrio ime koleginice koja je stajala iza svega, potvrdio joj je da je reč o nekome sa estrade. „Nisam saznala ime, ali pretpostavljam i neka ostane iks osoba“, rekla je Suzana, dodajući da uvereno zna o kome je reč.

Prema njenim rečima, motiv je verovatno bila ljubomora, sa ciljem da se napravi razdor i da se ona prikaže kao neverna supruga i loša majka, kako bi se njen brak okončao.

- Čovek je pričao da je bio sa mnom i da mi je pozajmio pare. Podneli smo krivičnu prijavu, inspektor mi je rekao da su ga našli, a ja sam rekla da ne želim da znam - rekla je Suzana, a potom nastavila:

- Pitala sam da li ima veze sa estradom i da li ga je neko angažovao, a radilo se o mojoj koleginici. Nisam saznala ime, ali pretpostavljam i neka ostane x osoba. Cilj je bio da se napravi razdor i kako ja varam Saleta, da nisam dobra žena, dobra majka i da nisam žena za njega. Cilj je bio da se brak okonča. Da li možeš da veruješ? Ja sam samo pitala da li je neko sa estrade, radilo se o koleginici, a inspektor je rekao da ne može da mi kaže ime. Možda mi jednog dana kaže, ali ja znam ko je. Možda je to neka ljubomora da Sale bude svačiji, ali samo ne moj. Više bi im prijalo da ga rasture od mene, da krene od devojke do devojke, a ne samo sa jednom ženom. To je ono što ja kažem "Nemoj pa se ne boj". Ja znam da muža mog nisam prevarila mislima, a ne delima. Bred Pit da je došao rekla bih "Vidi, sladak je", ali sa njim nikad ne bih otišla. Ja sam mog muža volela, volim ga i danas danas, srcem i dušom. Za mene je brak svetinja - rekla je Suzana.

Kroz suze govorila o suprugu

Tokom razgovora u emisiji, Suzana nije mogla da zadrži suze govoreći o gubitku supruga. Priznala je da nakon njegovog odlaska 40 dana nije izlazila iz kuće i da je neprestano plakala, ističući da bi dala sve kada bi mogla da ga vrati.

Naglasila je i da nikada nije bila samo „obična domaćica“, već Sašin najbliži saradnik koji je unapred znao sve njegove ideje i scenarije za televizijske formate, poput slepih audicija, jer ju je uvek pitao kako će publika reagovati.

(Blic)

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