Iako je njihov privatni život pod budnim okom javnosti, malo ko zna da je Bogdana zapravo starija od svog supruga.

Veljko i Bogdana Ražnatović godinama važe za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni, a kruna njihove ljubavi su trojica sinova – Željko, Krstan i Isaija. Ipak, iako je njihov privatni život pod budnim okom javnosti, malo ko zna da je Bogdana zapravo starija od svog supruga godinu i devet meseci.

Za njihovo upoznavanje zaslužna je Veljkova sestra, Anastasija Ražnatović, koja je već pri prvom susretu sa Bogdanom Ražnatović na Kopaoniku osetila da je upravo ona prava devojka za njenog brata. Anastasija je svojevremeno do detalja opisala kako je izgledao njihov početak: "Istina je da sam ja kumovala upoznavanju Veljka i Bogdane. Ja sam nju ugledala na Kopaoniku, nisam je ni znala i samo sam joj prišla i rekla da je prelepa. 'Ja mislim da si ti za mog brata super devojka, on je lud i mora da se smiri, ti si prava', to sam joj rekla. Onda je ona rekla da se ni ne znaju, a ja kada sam ih upoznala, ona ga je prvi put šikanirala. On je bio preneražen, jer je navikao da mu svaka devojka pada pod noge. A sledeći put sam ih opet spojila, a njoj sam rekla da spusti loptu. Od tada su se poljubili i nisu se razdvojili".

Reči tasta Bogdana o Veljku i ćerki

Na samom početku njihove veze oglasio se i Bogdanin otac, Bogdan Rodić, koji je istakao koje vrline krase njegovu najmlađu naslednicu i zašto je ona posebna: "Možda on dečko nije imao takvu devojku pre. Možda je imao drugih devojaka, ali verovatno on to u Beogradu nije mogao videti. Bogdana je kućevna i sposobna devojka. Porodična je, ceni prave vrednosti".

"Ja se nikada neću razvesti"

Iako se nedavno u medijima podigla bura nakon što je Veljko na društvenim mrežama podelio video-snimak sveštenika koji govori o štetnosti razvoda po decu, mladi bokser je odmah oštro reagovao i stavio tačku na sve spekulacije: "Sto ljudi me je zvalo da me pita da li se razvodim. Bože me sačuvaj gospode, oprosti im ne znaju šta pričaju. Odakle vam to pada na pamet, ja podelio objavu da je razvod najgora stvar koja može da se uradi deci, a ne da se ja razvodim. Ja se nikada neću razvesti", rekao je tada Veljko Ražnatović.

(Blic)

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