Glumica Sofija Vergara nedavno je posetila svoj rodni grad Barankiljo i uživo videla "svoj" kip.

Kolumbijska glumica Sofija Vergara je u utorak prisustvovala posebnoj ceremoniji na kojoj su joj njeni sugrađani iz Barankilja odali počast, a posetila je i svoj kip koji je prošle godine otkriven u tom gradu.

Na šetalištu Gran Malecón primila je najviše priznanje kao istaknuta stanovnica Barankilja, a za tu priliku je odabrala atraktivnu plavu haljinu koja je otkrivala ramena, a u prednjem delu je imala čipkasti korseti.

Duga haljina je bila toliko upečatljiva da joj nije bio potreban nikakav nakit ni modni dodaci, a kosu je nosila puštenu.

U odvažnoj kreaciji je primila "tradicionalni turban", koji je oduševljeno stavila na glavu.

Sofiju su na sceni dočekali gradonačelnik Barankilje Alehandro Ćar i prva dama Latia Nuel.

Glumica je naknkadno upoznala i kreatora kipa Jina Markeza, koji je napravio bronzani kip visok oko sedam metera i težak šest tona.

Kip, koji u prvi plan stavlja glumičinu zavidnu figuru, postavljen je na najpoznatijem šetalištu u gradu.

Skulptura je prvobitno otkrivena prošle godine, ali glumica nije mogla tada da prisustvuje ceremoniji otkrivanja.

Ali je ovog puta imala priliku da ga uživo vidi, a na ceremoniji je razgovarala sa obožavaocima i posetiocima.

Podsetimo, Sofija Vergara je rođena u Barankilji 1972. godine, a svoju karijeru je započela u svetu modelinga.

Kasnije je počela da se bavi glumom, a 2009. godine je dobila ulogu Glorije Delgado Pričet u seriji "Moderna porodica" koja joj je obeležila karijeru.

Za tu ulogu je dobila četiri nominacije za Emi nagradu u kategoriji najbolje sporedne glumice u humorističnoj seriji.

Osim ove serije, glumica je radila i na filmovima "The Smurfs", "Hot Pursuit", "Despicable Me 4" i "Griselda", a od 2020. godine je članica žirija emisije "America‘s Got Talent".

(Glossy)

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