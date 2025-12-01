Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

DžEJLA RAMOVIĆ PRIVEDENA U SEVERNOJ MAKEDONIJI: Protiv nje i njenog benda će biti pokrenuta prekršajna prijava

Džejla Ramović i njen bend su radili bez obezbeđene radne dozvole, što predstavlja prekršaj po Zakonu o strancima, saopštili su iz SVR Ohrid.

1764582865_Foto-Shutterstock-Ataimages.rs-A.A.-Dzejla.jpg
Foto: Shutterstock, Ataimages.rs/ A.A.
Oglas

Pevačica i nekadašnja pobednica Zvezda Granda Džejla Ramović privedena je u Severnoj Makedoniji u okviru akcione kontrole u Kičevu, zajedno sa svojim bendom, nakon što je policija otkrila da su nastupali bez odgovarajuće radne dozvole.

Tokom pojačane kontrole u ugostiteljskim objektima na magistralnom putu Kićevo–Ohrid, izvedene u noći između 29. i 30. novembra, policijski službenici iz OVR Kićevo i RCGP Zapad ušli su u objekat u kome je pevala Ramović.

„U objektu su zatečeni pevačica Džejla Ramović (23) i njen bend – K.Đ. (27), E.P. (25), F.J. (28) i I.K. (24), svi državljani Bosne i Hercegovine. Prema policiji, grupa je radila bez obezbeđene radne dozvole, što predstavlja prekršaj po Zakonu o strancima“, saopštili su iz SVR Ohrid.

Predmet je prijavljen Osnovnom sudu u Kičevu, a protiv umetnika je podneta prekršajna prijava.

Posle ovog incidenta, Džejla se oglasila. Pogledajte šta imala da kaže o privođenju.

I Lukas bio priveden 

Podsetimo, nedavno je u Severnoj Makedoniji priveden folker Aca Lukas zbog neodgovarajuće radne dozvole. Naime, Lukas je priveden tokom nastupa u jednom lokalu u Skoplju, jer, kako je navela makedonska policija u saopštenju, nije posedovao potrebnu dozvolu za nastup. Pevač je proveo nekoliko sati u policijskoj stanici, a potom je pušten, uz obećanje da će se situacija razjasniti u narednim danima.

(newz24live.com)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 2
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas