DžENIFER LOPEZ I BEN AFLEK PONOVO ZAJEDNO NA CRVENOM TEPIHU: Iznenadili sve - "Hvala ti, Bene" (FOTO)

Dženifer Lopez i Ben Aflek na korak do pomirenja?

Dženifer Lopez i Ben Aflek iznenadili su javnost pojavivši se zajedno na crvenom tepihu u NJujorku, i to svega nekoliko meseci nakon što je njihov razvod zvanično završen.

Nekadašnji par stigao je ne premijeru filma „Poljubac žene-pauka“, gde su pozirali rame uz rame, razmenjujući osmehe i tople poglede. Iako su se razveli, Ben i Dženifer pokazuju da im je i dalje stalo jedno do drugog i da među njima postoji poštovanje.

Dženifer (56) glumi u predstojećem mjuziklu „Poljubac žene-pauka“, dok je Ben izvršni producent filma, a producentska kuća Afleka i Meta Dejmona, „Artist Ekuiti“, koprodukovala je film.

Tom prilikom, Lopezova je nosila bež haljinu sa cvetnim dezenom koja prati liniju tela iz Haris Ridove prolećne kolekcije za 2026. godinu. Pre projekcije, Lopezova je predstavila film i zahvalila se svom bivšem mužu, rekavši:

- Hvala vam puno, hvala svima što ste večeras ovde. Hvala ti, Bene, ovaj film ne bi bio snimljen bez Bena i bez „Artist Ekuitija“.

Aflekovo pojavljivanje u znak podrške usledilo je nakon njihovog razvoda ove godine. Lopezova je otvoreno govorila o Aflekovom učešću u produkciji mjuzikla. Tokom pojavljivanja u emisiji Today u ponedeljak, 6. oktobra, rekla je:

- Da nije bilo Bena, film ne bi bio snimljen. I uvek ću mu odavati priznanje za to. Stvari se dešavaju, moraš da nastaviš dalje. Smešno je, film je o bekstvu od stvarnosti. Radi se o tome kako nas filmovi i umetnost spasavaju u najtežim vremenima naših života. Rad na ovom projektu je za mene bio ostvarenje sna, zaista mi je pomogao da preživim trenutak koji je bio težak i u mom ličnom životu.