Eminem postaje deda! Ćerka mu saopštila vesti na neobičan način (VIDEO)

Reperova ćerka Hejli i njen suprug Evan čekaju prvo dete, a Eminem (51) je lepe porodične vesti podelio sa javnosti u vidu spota za pesmu "Temporary".

Spot sadrži desetine starih video-snimaka njegove ćerke Hejli, a pred kraj spota je podelio i video na kojem mu Hejli otkriva da očekuje prvu bebu.

Eminem’s daughter Hailie announces that she is now pregnant 🎉❤️ pic.twitter.com/mtZAkcM5J3