EMINEM POSTAJE DEDA: Reper čeka drugo unuče

Elejna Mari Skot, usvojena ćerka čuvenog repera Eminema (52), je trudna

Inače, Eminem je početkom aprila dobio prvo unuče, a vest je tada objavila njegova biološka ćerka Hejli Džejd Skot na Instagramu. Bebi su dali ime Eliot Maršal Meklintok.

Čini se da sada porodica ima još jedan razlog za slavlje, jer je reperova usvojena ćerka Elejna Mari Skot u drugom stanju. I ona je u vidu fotografija sa suprugom Metom Molerom objavila lepe vesti.

Dirljiva poruka pratila je ovu objavu na Instagramu.

- Najbolje od tebe i mene. Mesecima nosim maleni otkucaj srca u sebi. Već je promenio moj život na svaki mogući način...Nikad se nisam osećala zahvalnije za ovaj dar i za proširenje naše porodice, nešto što smo želeli tako dugo. Hvala Bogu na ovom blagoslovu...

Rođena kao Amanda, Elejna je ćerka Done Skot (Dona Skot je sestra bliznakinja Kim Skot - bivša Eminemova supruga). Dona je 2016. umrla od predoziranja. Eminem ju je usvojio početkom 2000-ih i prilikom procesa promenili su njeno ime u Elejna.

Spominjao ju je u pesmi "Mockingbird" oslovljavajući je kao Hejlinu sestru, a u pesmama je zove "Lejni". U intervjuu za magazin "Rolling Stone" iz 2004. godine Eminem je rekao:

- Imam potpuno starateljstvo nad nećakom i zajedničko starateljstvo nad Hejli. Uvek sam bio tu za Hejli i moja nećaka je bila deo mog života otkad se rodila. Kim i ja smo je odgajali, živela je s nama gde god smo bili.

