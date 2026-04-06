GODIŠNJICA SMRTI LEGENDARNOG TOZOVCA: Preživeo okupaciju Nemaca, kugu i tuberkulozu - posle teškog detinjstva se vinuo do zvezda

Legendarni pevač Predrag Živković Tozovac umro je 6. aprila 2021. godine, a sahranjen je 9. aprila u Aleji zaslužnih građana.

Tozovac je imao vrlo turbulentan život, a sa svega pet godina ostao je bez oca. 1941. Svetozara Tozu Živkovića streljali su Nemci, za vreme Drugog svetskog rata. Ženski deo porodice bio je preuzeo je brigu o njemu, a upravo na harmonici koja mu je ostala od oca počeo je da svira kako bi zarađivao za hleb.

Pevač je i sam svojevremeno govorio o nedaćama koje su ga zadesile te je prežive okupaciju, period variole vere, tuberkuloze, a sećao se i kuge.

- Eh, šta sam ja sve prošao i izvukao se... Davno sam rođen i preživeo sam okupaciju prokletih Nemaca i vrlo dobro znam šta je policijski čas. Tada nisi smeo da izađeš nigde, ma ni da zahvatiš bokal vode, a kamoli da pazariš nešto. To je bilo strašno. Ne ponovilo se. Nikako to nismo preživeli, umirali smo. Kako smo preživeli? Neki jedva, neki i nisu. Za kugu takođe nije bilo leka. LJudi su se krili, a ona je bila u vazduhu.

- Tuberkuloza je, takoreći, juče bila. Ona je kosila ljude pred rat. Zemun i Kragujevac su bili rasadnik tuberkuloze. Tu su ljudi za nedelju dana umirali. Čim se malo nazebe, gotovo. Iz moje porodice Živković otišlo je nekoliko mladih. Dosta je njih umrlo iz moje familije kada je vladalo to zlo. Tuberkuloza je bila neizlečiva bolest. Mučili smo muku sve dok se nije pojavio antibiotik. Mnogo godina kasnije pojavila se i variola vera. Narod je bio uplašen, bojao se kontakta s ljudima jer se svakojako prenosila. Sve je od čoveka do čoveka kako je podnosio, nisu svi ljudi bili u jednom košu - objašnjavao je svojevremeno.

Inače, Tozovac je u mladosti važio za velikog zavodnika, ali o svom ljubavnom životu nikada nije voleo previše da govori. Ipak, poznato je da je do kraja svog života bio u ljubavi sa Emilijom Mimom, sa kojom je proveo 40 godina, a venčali su se kada je pevač imao 84 godine.

